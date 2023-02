Joven denunció que una turba lo atacó brutalmente

Se trata de Marcelo Silva, quien relató que sus agresores llegaron hasta donde él se encontraba con un amigo insultándolos desde un comienzo, sin entender el motivo. Aseguró que no conoce a los sujetos y que no comprende el terrible actuar de los mismos. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad.

“Simplemente vinieron a nosotros ya con palabras agresivas y desafiantes, en las imágenes se puede ver perfectamente cómo yo trato de pasarle la mano y el muchacho ya me recibe con golpes, trato de pararlo hasta que ya entre todos se me suben encima. En la primera que me caigo, este muchacho de blanco lo primero que hace es meter su mano en mi bolsillo para sacar mi teléfono, con esto queda claro que la intención era robarnos”', expresó la víctima en contacto con Telefuturo.

Silva aseguró que en ningún momento provocaron a los agresores y reiteró que el ataque fue intencional, destacando que el principal responsable practica artes marciales.

“Se encargaron de patearme en el piso y cada vez que caía se acercaban más a patearme. Tengo fracturas en el tabique, suturas y son patadas que me dieron en el rostro mientras yo estaba tirado, toda la zona blanda del cráneo y todo el cuerpo. Todo ese tiempo aprovecharon para robar nuestras cosas”, acotó.

Finalmente, comentó que hasta el momento ninguna persona quedó detenida por el hecho, por lo que exigió a las autoridades acciones concretas. Resaltó que su recuperación tardaría unos dos meses.