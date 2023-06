Joven denuncia supuesta agresión de conductor de Bolt

La víctima, identificada como Natalia Fretes, estudiante de Ingeniería Civil en la UCA. La joven denunció mediante su cuenta de Twitter la supuesta agresión a la que fue víctima por parte de un conductor de la plataforma Bolt, identificado como Jonathan Villalba.

Joven estudiante denuncia por presunta violencia a conductor de plataformas.



♦ La mujer alega que el trabajador del volante incluso la golpeó e intentó arrollarla.



"Yo publiqué lo que me pasó en las redes sociales y aparecieron más mujeres que fueron maltratadas por este…

Fretes manifestó que solicitó como todos los días el servicio de Bolt para llegar a la facultad, esta vez para presentar un examen, pero, lo que parecía una rutina, se volvió una pesadilla.

La estudiante relató que al llegar a la universidad le solicitó al conductor que por favor la acercara hasta su lugar de estudios que se encontraba en la parte trasera del campus y esto generó el supuesto enojo del chofer que empezó a agredirla física y verbalmente.

“Empezó a gritarme cosas horribles y a amenazarme de muerte porque le pedí educadamente que deje de tratarme de esa manera, cuando intenté filmar todas las cosas horribles que me decía. No contento con sus amenazas, me pegó por la cara en dos ocasiones y no dejaba de forcejearme, cuando logré bajar del vehículo y dirigirme hacia mi aula intentó en dos ocasiones arrollarme con su vehículo repitiéndome que conocía la dirección de mi casa y que me iba a esperar ahí”, relató mediante sus redes y posteriormente en una entrevista en NPY.

Luego de realizar su posteo, en redes sociales surgieron otras denuncias y quejas en contra del conductor. Entre ellas agresiones a otros pasajeros y relatos de excompañeros de colegio, quienes lo describieron como “prepotente” y “creído”.

La joven denúnciate lamentó lo ocurrido y teme por su vida, además confirmó que el conductor del rodado vive a unas cuadras de su vivienda y espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.

"Yo no hice nada", asegura conductor de bolt

Por su parte, el conductor de la plataforma Bolt, Jonathan Villalba, negó la acusación de la joven y adelantó que la denunciará por difamación y calumnia.

Villalba indicó a NPY que en ningún momento agredió a su pasajera y aseguró que supuestamente ella fue quien actuó en todo momento de manera prepotente y que desde que inició el viaje se comportó de esa manera.

Conductor de plataformas niega acusación de pasajera.



♦ Refiere que presentará una denuncia por difamación y calumnia contra la mujer que supuestamente lo acusa.



"Yo en ningún momento le agredí. Ella fue la prepotente. Ella no tiene ningún golpe ni rastros para demostrar…

“Yo estaba comiendo en casa de mis padres, a unas cuadras de su vivienda, me conecto a lo que es bolt 14:06, el primer viaje que me cae es de Natalia a cuatro casas de mi casa. Le espero cinco minutos o más, los bolt no suelen esperar, pero yo sí. Era mi primer viaje, todo tranquilo. Ella marcó hasta la entrada de la UCA nomas”, mencionó a NPY.

Manifestó que le comentó a la joven que su viaje tendría un monto superior al que le marcaba que serían supuestamente G. 2.000 más y por ese motivo la estudiante empezó a ser violenta y agresiva con él.

Señaló que sí hubo cruces de palabras entre ellos, pero que en ningún momento la toco o trató de atropellarla. Indicó que el viaje alcanzó G. 14.000 y que la joven le pagó G. 20.000 y no le dejó darle el vuelto y fue donde supuestamente volvió a insultarlo.

“Ella dice que yo le golpee dos veces en la cara, pero no tiene videos o rastros, no tiene pruebas de nada. Está mintiendo. No sé por qué esta chica inventó todo esto. Si tuvimos una discusión porque me grabó sin mi consentimiento, pero jamás quise atropellarla, además me pago de más, ¿Por qué voy a querer atropellarla?”, señaló.

En cuanto a las demás denuncias que surgen en su contra, señaló que tomará cartas en el asunto. Sugirió que algunos perfiles que salieron a acusarlo podrían ser amigas de la estudiante para causarle más daños y perjudicar su imagen.

“A mi mamá la están amenazando, a mí me están amenazando, hasta los chespiritos me están buscando. Yo voy a denunciarla por difamación y calumnia y si puedo incluiré a la otra chica, porque todo es mentira”, sentenció.

Más denuncias

Posterior al posteo de Natalia Fretes, otros usuarios de la plataforma Bolt, que fueron pasajeros de Jonathan, salieron al paso para denunciar las agresiones de las cuales fueron víctimas por parte del chofer. Las denuncias salieron a la luz recién este lunes, pero serían de tiempo atrás, algunas hasta de la época de colegio, donde sus propios compañeros lo califican de “prepotente”, “violento” o “creído”.

Hago este post con muchísima rabia e impotencia, este demente me hizo vivir uno de los peores momentos de mi vida sin ningún motivo, solicité el servicio de Bolt para ir a mi facultad a rendir un examen muy importante y este personaje que ven acá se ofendió muchísimo conmigo

"¡Este señor está loco! A mí también me agredió verbalmente el sábado cuando le pedí que me acerque a la entrada del lugar que marqué como destino, me grito, me trato de atropellar y me amenazo con pegarme!, denunció @fabivalinotti

“Mi ex compañero de fútbol, siempre alzado, siempre sobrado, trataba a todos de muerto de hambre porque su padre estaba bien posicionado lástima ser buena persona no se adquiere monetariamente”, tuiteo @omarbeniteez1

“Ya pasó más de 1 año, de esa agresión, pero jamás olvidé su cara y lo que me hizo. Yo denuncié en la aplicación y no pasó nada, x que él dijo que yo no le pagué… Comp. iba a pagarle, si me empujó en plena avenida quinta, mientras pasaban otros vehículos? Solo quería salir de ahí. El mismo tipo, que cuando eso figuraba como Jonathan Alexander en su perfil. El 20 de abril del 2022”, manifestó @solcaballerom

“Él era mi compañero en el colegio, desde primer año hasta tercer año de la media. Siempre fue un tipo violento!!”, manifestó @ElianeTerra13

“Y cabe recalcar que, no es la primera vez que este conductor participa de actos de violencia tan penosas y absurdas, me ha tocado viajar con él y el ser desagradable y violento no es nada nuevo, me extraña que con tantas quejas en su perfil siga trabajando”, comentó @Mathias03628362

“Este era de mi colegio, un barra brava demente siempre fue dm loquito luegooooo. Qué miedo”, señaló @dianitariego

Por otro lado, Jonathan Villalba aseguró que no cuenta con ningún tipo de antecedentes, que con 25 años de edad nunca tuvo problemas con nadie e invitó a la gente que tenga pruebas a realizar su denuncia. Por lo pronto recalcó que accionará por difamación y calumnia.

Los usuarios de las plataformas de viaje, cansados de las constantes situaciones de violencia e inseguridad, solicitaron a la aplicación Bolt tomar cartas en el asunto y suspender las cuentas de los conductores que agredan o atenten contra la vida de sus pasajeros.