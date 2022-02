Joven denuncia que fue llevado a la fuerza por miembros del PCC

Según el denunciante, quien pidió no ser identificado por temor, tres personas encapuchadas y fuertemente armadas, presuntos integrantes del PCC, lo alzaron a la fuerza en un vehículo en inmediaciones de la Catedral de Asunción.

Eso sucedió a las 15:00 del sábado y, supuestamente, lo llevaron hasta la ciudad de Itá, donde lo retuvieron por dos días.

El joven señaló a las autoridades que el lunes fue llevado por sus captores hasta el Mercado 4 de Asunción, donde aprovechó el descuido de los secuestradores para bajarse del vehículo y huir de ellos. Posteriormente, alertó de la situación al Sistema 911 de la Policía Nacional.

Según su relato, los malvivientes le solicitaron información sobre un integrante del Clan Rotela y mencionó que estos serían del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), dos facciones permanentemente en disputa por el microtráfico de drogas.

El comisario Carlos Pereira, jefe de la Comisaría 3ª Metropolitana, señaló que el joven manifestó que en algún momento pisó la cárcel de Tacumbú, pero en los registros de la Policía este no figura con antecedentes.

Además, explicó a radio Monumental 1080 AM que le consultaron al joven si este no debe dinero a alguna persona y respondió que no. “No quiere dar detalles, pero hay algo raro detrás”, dijo.

En unas imágenes de circuito cerrado se observan que evidentemente el joven salió corriendo de un automóvil de la marca Toyota Runx, color azul, y fue seguido por al menos dos personas en la zona del Mercado 4.