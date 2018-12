Joven cae preso tras un año y medio de herir a su pareja

Los informes de la Comisaría Cuarta señalan que el pasado martes a las 17.00 aproximadamente unos patrulleros verificaron a una persona que no conocían en la zona y que estaba caminando por el camino vecinal.

Cuando los uniformados corroboraron sus datos, encontraron que sobre él había un pedido de captura desde julio del 2017 por haber pegado y clavado a su pareja, Débora Ucedo (20).

La representante del Ministerio Público Egidia Gómez confirmó que sobre Galeano pesaba un pedido de detención que ella solicitó y el estado de rebeldía emitido por el Juzgado de Villa Elisa a cargo de Isabel Bracho.

La agente fiscal explicó que el hombre está imputado por la comisión de hechos punibles de tentativa de homicidio doloso y violencia familiar. Según el Código Procesal Penal, el primer hecho tiene una expectativa de pena privativa de libertad de 5 a 20 años, en tanto que la segunda una condena de hasta cinco años.

ANTECEDENTES. La víctima había conversado sobre lo ocurrido con NPY, y comentó que ella fue atacada y golpeada por su pareja estando ella desnuda, y que cada vez que intentaba salir él la amenazaba. “Me dijo que si salía de ahí iba a salir con la cara desfigurada o muerta, pero me dijo ‘total yo en cinco minutos voy a estar cruzando la frontera’”, relató en aquel momento la pareja.

Egidia pidió que su victimario rinda cuentas con la Justicia y acusaba a sus cuñados de encubrirlo. “Yo quiero que él pague. Él me cortó en el brazo y me jugó con una copa rota, me jugó a matar, en el cuello, pero yo me esquivé y me agarró en la frente. Yo salí desnuda, sus hermanos Javier y Miguel me vieron desangrándome enfrente de su casa, pero no me hicieron caso, le hicieron correr a él, le escondieron”, detalló.