Joshua Dietrich: “A la música no la cambio por nada en el mundo”

Hoy Dietrich prepara un repertorio con canciones nuevas y sus clásicas canciones.

“Estoy sumamente emocionado. Falta exactamente un mes, me muero por volver a ver a mi público, a mi gente, volver a sentir esa energía y conexión cuando nos encontramos. Estoy ensayando a full. Con la banda estamos preparando algo muy lindo y muchas sorpresas para esa noche que va ser increíble”, refiere el artista.

Talento nato. Amante de la fotografía y obsesionado por los videojuegos, el cantautor paraguayo se aboco a la música desde los 8 años luego de escuchar a un corista de la iglesia tocar la guitarra.

A pesar deque sus padres no lo apoyaron desde un comienzo, el joven comenta que se compró su primera guitarra de los ahorros que hizo de su recreo y desde ese momento empezó a soñar en grande y a proyectar su gran futuro en la música.

“Comencé con mi carrera musical a los 8 años cuando estaba en la iglesia y le vi ejecutar la guitarra a uno de los músicos de la alabanza y me enamoré de lo que estaba viendo y escuchando y sentí una conexión con la música”, rememora.

Desde el principio fue autodidacta, aprendiendo desde Youtube para luego dar su toque personal a las letras de sus canciones, las cuales escribe desde los 9 años. Luego de aprender a ejecutar la guitarra aprendió a tocar el piano, otro compañero inseparable de sus tardes de ensayo y creación musical.

“A la música no la cambio por nada en el mundo. Uno tiene que hacer lo que le hace feliz, lo que le apasiona, de eso se trata la vida”, expresa.

En el 2016 lanzo la canción Escúchame loca, que tuvo gran aceptación del público y hasta la fecha es un himno de sus conciertos. “De ahí fui lanzando otras canciones como, Consumo en exceso o Nena, las canciones sin nombres y en ese lapso empecé a montar mi estudio y ahí mi carrera fue tomando impulso. La gente empezó a escuchar más mis canciones y me tiraban muy buena onda y eso siempre me ayudó y es como un combustible para seguir adelante”, agrega el cantante.

Sueño y realidad. Desde pequeño su mayor sueño fue compartir escenario y crédito con artistas de la talla de Camila o Alex Ubago, meta que se cumplió a cabalidad ya que pudo hacer featuring con Samu, ex vocalista del grupo Camila, también colaboró con Arkano, con Chule Von Wernich hasta con el mismo Alex Ubago el cual fue de mucha inspiración a la hora de componer sus canciones desde pequeño.

El artista comenta que próximamente se vienen más colaboraciones internacionales para alegrar a su público y “tocar el cielo con las manos”.

“Lo que se viene es un featuring internacional sumamente importante tanto a nivel personal como profesional que próximamente estaré dando a conocer, no puedo contar nada todavía, estamos a full con eso y estoy muy feliz”, agrega.

A pesar de que la pandemia le afectó, esta también le ayudo a componer más canciones y encerrarse por más tiempo en su estudio. “La verdad que la pandemia nos golpeó muy fuerte, en especial a los músicos y a los que viven del arte, pero también me sirvió para estar encerrado en mi estudio, lanzar mi primer álbum que fue un gran éxito gracias a Dios. Tuvo gran aceptación”, refiere.

Luego de su concierto en febrero, Dietrich lanzará su nuevo material discográfico el cual promete más sonidos pop rock. También tiene previsto viajar a Miami, Estados Unidos, para trabajar con productores ganadores de Grammy y estudios renombrados. “Voy a ir a buscar más sueños y llevar la bandera de Paraguay en lo alto y poder conocer a más artistas que admiro”, señala.

Mensaje. ”A todos los que me siguen y me dan su apoyo y cariño incondicional les quiero decir que son todo para mí, son lo que más amo en este mundo. Gracias de corazón por ese apoyo y ese cariño. A los que aún no escuchan mis canciones los invito a que escuchen alguna y estoy seguro de que alguna le va gustar”, finalizó.



El cantante paraguayo comparte con los lectores sus inicios, el amor por la música y lo que se viene en su próximo concierto el 20 de febrero, en el Centro de Convenciones del Shopping Mariscal.



Datos útiles:

Concierto: Domingo 20 de febrero.

Lugar. Centro de Convenciones del Shopping Mariscal.

Dirección: Doctor Juan Eulogio Estigarribia 5.086 esquina San Roque González.

Hora. 20:00.

Ritmos. Pop, rock, baladas, med, up tempos, entre otros.

Entradas. En venta en Red UTS y Music Hall.

Costos. Vip Platino G. 80.000, Vip Gold G. 60.000 y estacionamiento G. 30.000.