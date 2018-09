José Villamayor abre ciclo de conciertos con New Standards

Villamayor indicó que harán unos temas que van desde el pop de Michael Jackson, al de Ed Sheeran, así como también harán canciones de Jamiroquai y The Beatles. Él mismo y el tecladista Álvarez se reparten las voces en este formato.

Algunas de las canciones que sonarán son Get lucky, Get up, Stand up, Perfect y Down to the nightclub, entre otros.

El músico abre así el ciclo de conciertos en Drácena, donde tocará cada miércoles de setiembre.

Con este cuarteto que formó viene encarando sus últimas propuestas. Los integrantes de este grupo son alumnos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Las entradas para este miércoles costarán G. 20.000.

Durante el mes de agosto, el baterista Víctor Morel se encargó de llevar adelante los shows en el lugar con distintas puestas.