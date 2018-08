José María Ibáñez se ausentará de la Cámara de Diputados por 1 mes

El pedido le fue otorgado durante una sesión ordinaria realizada este miércoles posterior a la extraordinaria, en la que fue tratada la pérdida de investidura del legislador por tráfico de influencias en el marco del caso conocido como caseros de oro.

La Cámara de Diputados rechazó el pedido de pérdida de investidura con votos de las bancadas de Colorado Añetete y Honor Colorado. El documento pasó al archivo y podrá ser tratado nuevamente en un año.

José María Ibáñez manifestó en su defensa que no se le puede juzgar dos veces por un mismo hecho, refiriéndose a la causa de los caseros de oro.

En ese sentido, sostuvo que no hubo condena; por lo tanto, según su opinión, él no fue culpable. Intentó aclarar que si bien admitió que existió el hecho punible, a su criterio, eso no lo convierte en autor confeso.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo explicó que el pedido de pérdida de investidura obedecía a que el parlamentario usó sus influencias para que tres caseros sean contratados en la Cámara sin que acudan a sus puestos.

Finalmente, de los 75 diputados presentes, se debía contar con 50 votos a favor de la destitución, pero solo se lograron 27. Además, las abstenciones encabezaron el comportamiento de los diputados.

