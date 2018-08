José Carlos Rodríguez: "Hay un despertar ético en el país contra la fatiga de la impunidad"

Después de mucho tiempo, la Plaza de Armas se llenó de manifestantes la tarde-noche del pasado lunes 6 de agosto. La indignación explotó en las redes sociales luego de que el 1 de agosto en la Cámara Baja 53 legisladores decidieron blanquear a José María Ibáñez, evitándole la pérdida de la investidura. El repudio ciudadano creció en los días siguientes y de las redes sociales se volcó a las calles, expresándose de diversas formas. El escarnio público pudo más, e Ibáñez renunció. Pero el reproche también fue contra el acuerdo Cartes-Macri respecto a la Empresa Binacional Yacyretá, aprobado por la misma Cámara, pese a los cuestionamientos. La ciudadanía crítica está atenta y desde aquel lunes, las jornadas de escraches a los corruptos siguen.

–¿Cómo explicaría este fenómeno ciudadano?

–Tengo la hipótesis de que hay un despertar ético en Paraguay en contra de lo que era esa fatiga de la impunidad.

Fíjense el caso Ibáñez: él toma parte del dinero del Parlamento y hace figurar a sus empleados domésticos como funcionarios del Congreso, y de las asignaciones, él se queda con casi todo el dinero, y apenas paga G. 800.000 a estas personas. Es una suma de actitudes indignantes.

Primero, porque roba al Estado; segundo, ni siquiera paga lo mínimo de lo mínimo a su personal doméstico. O sea, se pone a explotar otra vez a otras personas, y se queda con el resto del dinero.

Es mucha mezquindad, mucha codicia, mucha avaricia. Es un caso muy escandaloso, respecto al cual no iba a pasar nada, porque en el Parlamento defienden a sus colegas, aunque reconozcan sus errores. Parlamentarios defienden a parlamentarios: hoy por vos, mañana, vos por mí; y se acabó. O sea, para la Cámara de Diputados, el robo, la sinvergüencería, no eran motivo de exclusión. No hay normas, no hay códigos, no hay ética. A criterio de ellos, Ibáñez llegó de nuevo a este cuerpo legislativo por el voto de la gente y allí debía quedarse para siempre, aunque sea un sinvergüenza.

–Y quizá otro motivo de indignación sea que la gente esperaba que la Cámara asuma una actitud distinta, considerando el ingreso de nuevos miembros...

–Sí, y como estamos ya podridos de esta cuestión, quien más quien menos sabe que muchos políticos llegaron al poder más pobres que vos y que yo, y de pronto son propietarios de estancias que compraron a precios millonarios. Sin embargo, siguen tan campantes. La impunidad está como muy establecida. La gente está reaccionando contra todo esto. Hay una indignación moral.

–¿Por qué hay extensas temporadas de indiferencia, pasividad, de la ciudadanía, pese a escándalos mucho más grandes que este de Ibáñez?

–Si hay algo difícil de entender es la sicología de las masas. El comprender por qué la gente aguanta tanto, y de pronto se rebela. ¿Por qué los paraguayos aceptamos tener una pobreza sin límites?, ¿por qué podemos tener una desigualdad que es peor que América Latina, el continente más desigual de la tierra? ¿Por qué aguantamos que un partido que ha defendido el autoritarismo, siga gobernando sin ningún problema y sin que haya hecho al menos una autocrítica? ¿Por qué tiene tan poca ciudadanía? Esta es la pregunta más complicada de responder que el porqué de pronto la gente toma conciencia de su poder y ejerce su derecho y su poder ciudadano. Es difícil de determinar, porque hay tiempos, estructura, tradiciones, aislamiento. Lo bueno es que sí hay cosas buenas y valiosas, como el Marzo Paraguayo, que planteó la misma pregunta: ¿De dónde salieron tantas personas a pelear tan encarnizadamente, cuando que no estaban, no existían, por lo menos aparentemente?

–¿Cree que el escarnio público y la postura crítica tengan alguna continuidad?

–No, no hay mucha seguridad de que eso ocurra. Lo que sí se puede decir es que deja algo. Siempre deja algo. Es como los tsunamis, no es que no dejan nada, quedan huellas. Pero no es seguro de que esta revolución o indignación ética sea un proceso, que vaya a ganar las próximas batallas, y no sea derrotada. Es como que estamos acostumbrados a una democracia de mala calidad, a asumir que aquí se compran votos, y que los que obtienen dinero para una campaña, son los que tienen más chances.

Creo que todas estas acciones que están ocurriendo pueden hacer cambios. Y de hecho están interpelando tremendamente a los partidos políticos y a las instituciones. Es una tirada de orejas impresionante. El mensaje fue: el Parlamento Nacional no es capaz de sancionar a un sinvergüenza, y nosotros no paramos hasta que se vaya. La gente toma el poder en sus manos.

–¿Por qué los ciudadanos no utilizan el voto para dejar fuera a los candidatos corruptos y/o sin idoneidad?

–Todavía no tenemos una ciudadanía bien formada. La mayor parte de la gente vende su voto, por ejemplo. En lugar de ejercer su poder el día de las elecciones, se vende por cien mil guaraníes. La mayoría no se siente ciudadano, dueño de su país. No cree que esta sea una sociedad autodeterminada. Siguen siendo súbditos, no ciudadanos. Todavía no tomó conciencia de ciudadanía. Somos formalmente una democracia, pero todo es una ficción. La gente cree que el Derecho es chicanería, no se confía en que haya un imperio del derecho o un imperio del ciudadano. Pese al maquillaje, seguimos siendo stronistas.

–¿Por qué los partidos de masa mantienen este statu quo?

–Porque los valores de los partidos políticos no están presentes. Tenemos demasiada avaricia, ambición, codicia y muchísimo menos altruismo. Es como preguntarse por qué no se hace reforma agraria de una vez. Desde 1936 nosotros estamos diciendo que vamos a realizar la reforma agraria. La Constitución tiene capítulos enteros sobre esta materia, y nadie lleva adelante la reforma agraria. Pero tampoco hacemos una reforma educativa seria, y seguimos instrumentando a los maestros como mano de obra de los politiqueros.

–¿Qué tendrá que hacer el nuevo Gobierno?

–Encarar con seriedad problemas grandes que tiene el Paraguay y que le impiden la justicia social y el desarrollo. Educación, salud, vivienda, desarrollo económico. Avanzar en justicia tributaria; no puede ser que sigamos siendo una sociedad tan desigual.