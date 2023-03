Jorge Querey no descarta enjuiciar a Sandra Quiñónez: "Fue un fracaso"

Querey afirmó que Sandra Quiñónez representa “un fracaso institucional y personal. Es una persona que seguramente vamos a tener que estudiar en todos los ámbitos políticos e institucionales”.

En ese sentido, indicó que junto con otros abogados están estudiando la posibilidad de enjuiciarla por obstrucción a la Justicia.

“Ella ha encajonado demasiados expedientes importantes y la consecuencia de eso es la vulnerabilidad de la República ante las organizaciones criminales”, expresó.

Embed #PAÍS El senador Jorge Querey dijo que Sandra Quiñónez, ex fiscal General del Estado, ''es un fracaso institucional y personal'', indicando que junto con abogados están estudiando la posibilidad de su enjuiciamiento por obstrucción a la Justicia.#DiaADiaPy #TelefuturoPy pic.twitter.com/o6Qew2Q3Iv — Telefuturo (@Telefuturo) March 9, 2023

Jorge Querey señaló que las redes del narcotráfico, contrabando de cigarrillos, de armas y personas se han documentado en informes que fueron presentados ante la Fiscalía y que no han tenido consecuencias.

Consultado sobre los casos que están varados dentro de la institución —como el caso del Metrobús, la firma del acta secreta de Itaipú, el avión iraní, caso Messer, informes de la CBI, entre otros—, Querey fue tajante al decir que Sandra Quiñónez debe responder “por qué ha congelado esos documentos”.

A pesar de las investigaciones y de los informes presentados ante la Fiscalía, el legislador cuestionó que no hay enjuiciados ni imputados. “¿Por qué hoy esas personas no están enjuiciadas? ¿Por qué no están imputadas?”, se preguntó.

¿Qué le dijo al nuevo fiscal?

En otro momento, el senador Jorge Querey fue consultado sobre lo que habló con el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.

“Le dije (a Emiliano Rolón) que tiene una trayectoria que la gente reconoció, le tiene a un Consejo de la Magistratura que lo ha elegido y el voto unánime del Senado. Nadie discutió ni nadie puso en cuestión la terna en los medios de comunicación ni en la opinión pública”, respondió Querey.

Además, le señaló que tiene la “responsabilidad de estar a la altura de satisfacer las expectativas de la ciudadanía para que la institucionalidad de la República vaya adelante”.

Entre sus primeras funciones como fiscal general del Estado, Querey consideró que Emiliano Rolón tiene que “desplazar a una serie de personas que tienen serios indicios de ser cómplices en esta situación de ocultamiento de investigaciones, en alusión a los agentes fiscales Osmar Legal, Federico Delfino, Lorenzo Lezcano, Francisco Cabrera, Alicia Sapriza, Liliana Alcaraz, quienes fueron acusados ante el JEM por supuesto mal desempeño de funciones.

Por último, se le preguntó por el caso Metrobús, que se teme pueda llegar a extinguirse. Querey respondió que esa causa "es casi una urgencia porque hay una discusión sobre la prescripción del caso y eso no puede quedar impune".