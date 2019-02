Jorge Moreira ya entrena en Portland

El futbolista llega a préstamo por un año con opción a compra, procedente del River Plate argentino y ayer se integró al actual vicecampeón de la MLS, donde también se encuentra el volante compatriota, Cristhian Paredes.

buen desafío. Jorge Moreira conversó con Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM, donde comentó sus primeras impresiones sobre su nuevo equipo en el fútbol de los Estados Unidos.

“Es un club bastante organizado, hace mucho que viene trabajando bien y que todos los años está peleando por el campeonato y este año no será la excepción”, manifestó el ex Libertad y 2 de Mayo. Respecto a la posibilidad de venir a Cerro Porteño, mencionado antes del cierre del libro de pases, afirmó que hubo un interés del club, sin embargo no pudo prosperar la operación con River. “La oferta de Cerro era cierta, hablamos con el gerente deportivo del club y no se llegó a un acuerdo con River y ahí terminó”, dijo.