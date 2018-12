Jorge Moreira y Mora en la órbita de Cerro

El gerente deportivo de Cerro Porteño, Roberto Nanni, días atrás viajó a Buenos Aires para confirmar la contratación del atacante Joaquín Larrivey y el golero Juan Pablo Carrizo.

No obstante, no es la única gestión que realizó el ex delantero de Vélez, sino que también aprovechó su tiempo para reunirse con sus pares de River Plate.

La entidad azulgrana pretende al defensor Jorge Moreira, así como a Rodrigo Mora. Este último perdió minutos en el equipo de Marcelo Gallardo, tal así que se encuentra por detrás de Lucas Pratto, Rafael Santos Borré, Ignacio Scocco y el joven Julián Álvarez. Es por ello que el ex jugador de Benfica y Peñarol, entre otros, podría dejar la institución millonaria.

El lateral también perdió su condición de titular, primero a causa de una lesión y después ya no pudo recuperar su posición debido a los buenos rendimientos que tuvo el joven Gonzalo Montiel. Moreira, sumadas las temporadas 2016/2017, 2017/2018 acumuló apenas 11 partidos jugados.

POR UN AÑO. Salustiano Candia, experimentado polifuncional defensor de 35 años, firmó ayer su contrato a préstamo por un año. No fue presentado por respeto a su vínculo vigente con Libertad.

Candia fue uno de los pedidos de Fernando Jubero, que lo dirigió en su paso por la entidad gumarela. El ex liberteño puede jugar como lateral por derecha o izquierda indistintamente, además de zaguero central.

Sobre la posible contratación del defensor venezolano Fernando Amorebieta, no se conocen detalles del avance o caída de las negociaciones.