Jorge Drexler y Luis Miguel conquistaron los Latin Grammy

"Esto sí que no me lo esperaba, de ninguna manera. Muchas gracias. Qué maravilla. Tengo una admiración tan grande por tanta gente que está en esta misma categoría que me da hasta pudor estar aquí arriba", señaló un emocionado Drexler.

El artista se acordó muy especialmente de sus hijos y de su esposa, Leonor Watling. "Me aguantan tantas cosas, tantas horas fuera...", dijo.

Jorge Drexler - Telefonía (Videoclip Oficial)

"Que viva Iberoamérica, que viva la música iberoamericana, que viva Borges, que viva Pessoa, que viva la cumbia, que viva el reguetón, todo. Vamos arriba", cerró. Se trata del segundo gramófono dorado, hasta el momento, para el uruguayo, que se había llevado hoy anteriormente el reconocimiento al mejor álbum de cantautor por Salvavidas de hielo.

Nota relacionada: Rosalía, Lafourcade y Carlos Vives, vencedores en pregala de los Latin Grammy

Por otro lado, Luis Miguel no se encontraba en Las Vegas, por lo que su compatriota Thalía, que había anunciado el ganador de esta categoría sobre el escenario, aseguró que le haría llegar el gramófono dorado.

"Yo me encargo de entregárselo personalmente", dijo la cantante ante la decepción del público del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas por la ausencia en la ceremonia del conocido como El Sol de México.

Luis Miguel - Serenata Huasteca (Lyric Video)

Se trata del segundo galardón para Luis Miguel, ya que en la gala previa de los Latin Grammy, en la que se entregan la gran mayoría de los reconocimientos de la Academia Latina de la Grabación, había recibido la distinción al mejor álbum de música ranchera/mariachi también por México por siempre.

Para categoría de álbum del año también estaban nominados Prometo, de Pablo Alborán; Vibras, de J Balvin; Caravanas, de Chico Buarque; Salvavidas de hielo, de Jorge Drexler; Siguiente, de El David Aguilar; y Soy yo, de Kany García.

También estaban nominados en la categoría de canción del año Antes de ti, de Mon Laferte; Bailar contigo, de Monsieur Periné; Danza de gardenias, de Natalia Lafourcade y Los Macorinos; Embrujo, de El David Aguilar; La puerta violeta, de Rozalén; y Malamente, de Rosalía.

El Latin Grammy a la canción del año distingue a los compositores, mientras que el premio a la grabación del año reconoce los logros de artistas, productores e ingenieros.

Luis Miguel vuelve a Paraguay

Luego de cinco años, el artista mexicano Luis Miguel volverá a pisar suelo paraguayo como parte de su gira México Por Siempre. El show será el próximo 7 de marzo del 2019 en el Jockey Club.

Lea más: “La negociación para traer a Luis Miguel a Paraguay duró casi año”

Luis Miguel es un ícono y uno de los artistas más exitosos en la historia de Latinoamérica. Su tour comenzó el pasado 4 de mayo en San Diego, seguido por su primer concierto en el famoso Hollywood Bowl en Los Ángeles, el 6 de mayo. Cuenta con un total de 22 fechas en EEUU, antes de su paso por el sur del continente.

En sus 36 años de carrera, lanzó 33 discos y vendió más de 100 millones de materiales discográficos en todo el mundo.

Por otro lado, Drexler pisó suelo guaraní el pasado 29 y 30 de mayo, en el Banco Central del Paraguay, luego de 10 años de su primera presentación. En aquella ocasión deleitó al público con canciones de su último disco, Salvavidas de hielo, como también del resto de su discografía. Fueron dos shows íntimos y muy emotivos.

Más detalles: Jorge Drexler volvió a Paraguay para dar un concierto magistral