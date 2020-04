Jorge Castro & Friends se presentan en Nde Rógape

El concierto fue realizado en Holanda e incluye canciones como With a song in my heart, She, Granada, The prayer, Barcelona, entre otros. También se interpretarán piezas que homenajean a Julio Iglesias y canciones movidas de Ricky Martin como María, La vida loca y La copa de la vida.

sobre castro. Jorge Castro nació en Asunción el 9 de marzo de 1959. Obtuvo el primer puesto en el concurso televisivo de canto Buscando la Voz en el año 1982. El premio consistía en un contrato como artista invitado en el canal. Meses más tarde firmó un contrato con un representante europeo a fin de realizar presentaciones por todo el Viejo Continente y seguir con sus estudios musicales.

El tenor tomó clases de música, teoría, solfeo y canto en España, luego en Francia y terminó sus estudios en Holanda. Asimismo, tomó clases de masterado en canto en Italia y Estados Unidos.

Desde los años noventa es reconocido como el cuarto tenor por la prensa Europea dando en el año 1991 un gran paso en su carrera ganando el concurso de canto The SoundMix Show en el canal RTL4 de la televisión Holandesa con una inolvidable imitación de Luciano Pavarotti interpretando el tema Caruso. En el año 2003, fue declarado hijo dilecto de la ciudad de Asunción.

Nde Rógape es un ciclo de eventos culturales que permite a los ciudadanos disfrutar del arte en sus hogares con diferentes actividades como muestras, conciertos y shows.