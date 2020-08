Joaquín Roa, ministro de la SEN, será sometido al test del Covid-19

"Entiendo que él (González Vaesken) dio positivo a las 11.00 de hoy (jueves) y por precaución van a tomar esta determinación conmigo. Me siento bien, pero siempre uno se preocupa. Me preocupan mi familia, mi trabajo; si bien voy a poder trabajar desde mi casa, no es lo mismo tomando decisiones sobre la hora y en el minuto aquí en mi despacho", explicó a un medio local.

Lea más: Gobernador de Alto Paraná da positivo al Covid-19

Al ser consultado si ya guardará una cuarentena preventiva desde este jueves, contestó que no, hasta que se le realice el hisopado y que podría ser sometido al test este viernes.

Aseguró que no hubo ningún apretón de mano con el gobernador y lo que podría representar un riesgo es que se desplazó con él a bordo de un vehículo hasta el aeropuerto de Itaipú, en la ciudad de Hernandarias.

"Nos fuimos con ventanilla baja, él nunca se sacó el tababocas, pero igual decidimos tomar todas las precauciones", expresó.

Nota relacionada: Covid-19: Salud informa sobre dos nuevas muertes y 208 contagios más

A las 17.30 Joaquín Roa participará de manera virtual de la reunión con intendentes del Departamento de Alto Paraná, quienes viajarán a la capital del país y se instalarán en la Secretaría Nacional de Deportes para conversar sobre el aporte solidario a los municipios.

Explicó que por precaución y para evitar "cualquier tipo de suspicacias" participará de la reunión de manera virtual.

Contó que el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, le manifestó que tiene mínima chance de contagio, sin embargo, le aconsejó que permanezca en su domicilio hasta que se le realice el test del Covid-19.

Le puede interesar: Ocupación de camas por problemas respiratorios pone en alerta naranja a Salud

"Voy a terminar esta reunión y ya me retiraría a mi domicilio para coordinar la extracción de muestra", relató.

Por último dijo que existe un presupuesto único que permitirá la asistencia a 28.000 ciudadanos de Alto Paraná con la suma de G. 500.000.