Jiménez Gaona: "Cartes puede cometer errores en frases intrascendentes"

“El presidente puede ocasionalmente cometer errores de comunicación en frases intrascendentes, pero no se puede negar que ha concretado obras trascendentes para cientos de miles de personas. Lo que se ha logrado en infraestructura pública, viviendas, gastos sociales. Más allá de las palabras”, expresó Jiménez Gaona.

El presidente pidió finalmente disculpas por sus expresiones - calificadas por la ciudadanía como amenazantes- a los estudiantes secundarios, quienes estaban manifestándose en la mañana del viernes contra la promulgación de las notas reversales, que modifican el Tratado de Yacyretá y reconocen una deuda de USD 4.084 millones con el Tesoro argentino.

Cartes fue autor de polémicas frases durante los cinco años de gestión. Algunas de ellas:

Un tiro en las bolas

"Si mi hijo me dice que es gay, me pego un tiro en las bolas”, dijo el presidente cuando era precandidato al Ejecutivo. Las expresiones se dieron durante el programa radial del difunto periodista Víctor Benítez, quien le consultó qué haría en el caso de que su hijo se declare homosexual.

"Me voy a pegar un tiro en las bolas, porque no comparto, me voy a pegar un tiro en las bolas, sinceramente, (a mi hijo) no le falta nada", respondió entonces.

Frase machista

En octubre de 2013, Horacio Cartes fue hasta la sede del World Trade Center (WTC) de Uruguay para conversar con empresarios. En tal oportunidad, siendo último orador del encuentro, describió al Paraguay como una "mujer fácil y bonita".

A su criterio, Paraguay se parece a una mujer bonita que cada mañana se pone su mejor vestido y sale con maquillaje.

"Paraguay es fácil, es como esa mujer bonita", señaló el mandatario.

Usen y abusen

Otra frase polémica fue pronunciada en el Palacio de Gobierno en plena reunión con la Confederación Nacional de la Industria del Brasil.

Cartes inició un discurso lleno de amabilidad, señalando que "el Paraguay ya no quiere pedir limosnas al Brasil. El Paraguay cree que hoy tiene atractivos para sentarse junto al Brasil y colaborar donde Brasil crea que Paraguay le pueda ser útil".

Pero el presidente se extralimitó con la cortesía al pedir a los brasileños que aprovechen el clima de negocios en el país y hagan "uso y abuso" de Paraguay.

