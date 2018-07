JEM investiga a jueza que firmó amparo para Nicanor

Nicanor Duarte Frutos no juró, pero asistió a la ceremonia.

Kriskovich comentó que se pidió la copia del expediente del recurso que fue concedido por la jueza María del Carmen Novais al ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, para analizar el procedimiento.

Aclaró que esto no implica el inicio del enjuiciamiento a la magistrada, pues decisiones de este tipo son tomadas por el pleno del JEM, según informó el periodista de Última Hora Virgilio Cáceres.

El viernes de la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aceptó el amparo judicial presentado por Duarte Frutos para jurar como senador activo, tras no ser convocado para el efecto por Fernando Lugo.

Lugo –quien hasta el sábado de la semana pasada presidía la Cámara Alta– emitió la Resolución 2103, por la cual, basándose en el artículo 10 del reglamento interno de la Cámara de Senadores y en el artículo 189 de la Constitución Nacional (que establece que los ex presidentes deben ser senadores vitalicios y no activos al finalizar su mandato), decidió hacer correr la lista y convocar a Mirta Gusinky en reemplazo de Nicanor.

Nota relacionada: Para el Senado, amparo a candidatura de Nicanor es nulo

El ex primer mandatario no había podido jurar como legislador para el periodo 2008-2013 debido a que su renuncia como presidente de la República no había sido aceptada por el Congreso Nacional.

El JEM se encuentra actualmente sin la totalidad de sus miembros. La Cámara de Diputados designará este miércoles, en sesión ordinaria, dos representantes como miembros titulares y tres como miembros suplentes para que integren el Jurado.