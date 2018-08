JEM enjuicia a jueza por amparo para juramento de Nicanor

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ( JEM ), por unanimidad, resolvió este martes enjuiciar sin suspensión a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) María del Carmen Novais . La jueza había sido denunciada por un grupo de senadores de la oposición al conceder un amparo para que el ex presidente Nicanor Duarte Frutos jure como senador activo en la Cámara Alta.

Los legisladores habían fundamentado que Novais resolvió la acción sin dar intervención a la autoridad contra la que se promueve. Además, los parlamentarios aseguraron que no se hizo mención a la resolución del entonces presidente del Congreso, Fernando Lugo, sobre la convocatoria a Mirta Gusinky en lugar de Duarte Frutos.

También, argumentaron que el oficio de la jueza no da cumplimiento al Código Procesal Civil, en su artículo 578, del contenido de la sentencia. Como otro punto, los senadores expusieron que se imprimió trámite con base en el artículo 580 del Código Procesal Civil, derogado hace 23 años.

Finalmente, detallaron que se ignoró el artículo 3 de la Constitución Nacional, al “invadir un ámbito exclusivo del Poder Legislativo en lo relativo a convocar y tomar juramento a los senadores electos”.

El recurso de amparo presentado por Nicanor había sido aceptado por Novais el pasado 29 de junio, un día antes del juramento de los senadores, en contra de la decisión tomada por Fernando Lugo, de no convocar al ex mandatario para jurar como senador activo.

A través de la Resolución 2103, basándose en el artículo 10 del reglamento interno de la Cámara de Senadores y en el artículo 189 de la Constitución Nacional (que establece que los ex presidentes deben ser senadores vitalicios y no activos), Lugo decidió hacer correr la lista y convocar a Gusinky en reemplazo de Duarte Frutos, quien finalmente no juró y fue designado como director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).