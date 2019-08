Jefe de Gabinete defiende su gestión en Palacio de López

El artículo mencionaba que Ullón, como jefe de Gabinete es encargado de la mesa energética y se le vinculó con las negociaciones cuestionadas en torno al acta bilateral con Brasil.

Al respecto Ullón señala que la mesa energética no tuvo vinculación con el acta bilateral. Dijo también que en ese espacio “jamás fue tratado el tema de la contratación de la potencia garantizada de Itaipú por parte de la ANDE porque no es el ámbito de discusión de dicho tema”.

Con respecto a que su nivel de gestión está por debajo de otros jefes de gabinete de la era democrática, indicó que el presidente Mario Abdo Benítez ha desconcentrado las funciones y atribuciones dejando sin efecto el Centro de Gobierno que se encargaba mediante la gestión de los jefes de gabinete del cumplimiento de las políticas públicas y los programas prioriarios del Gobierno.

Así también indicó que él como jefe de Gabinete, a través de los cambios realizados por Marito, no puede ser coordinador del gabinete social.

También se defiende señalando que en el marco de las atribuciones como jefe de gabinete, no se encuentra la función de ser vocero presidencial. Indicó que dicha función de vocería presidencial ha sido delegada a otro funcionario de la presidencia, “porque mal puedo desempeñar un rol que me han conferido al no tener las atribuciones”.

“No se puede comparar mi gestión con las de otros jefes de Gabinete”, aseguró.

En atención a las modificaciones de los decretos, no se puede comparar mi gestión con las de otros jefes de gabineteJulio Ullón,jefe de Gabinete.