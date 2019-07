Javier Zacarías Irún vuelve a denunciar al intendente Miguel Prieto

Lea más: Presentan denuncia contra McLeod por crear impuesto vía ordenanza

El legislador calificó de meramente político el trasfondo de las denuncias realizadas por Prieto, quien inició una supuesta campaña de desprestigios, ofensas, denuncias falsas, injurias y otros hechos antijurídicos, conforme a la denuncia.

Cabral manifestó a la prensa que en la denuncia que presentó el actual jefe comunal contra la ex intendenta Sandra McLeod y el senador, por el cobro irregular de un canon de G. 100.000 a los contribuyentes, por la prescripción del impuesto inmobiliario, no se presentó ninguna prueba “porque no existe”.

El abogado también adelantó que todas las denuncias realizadas contra su cliente, sin fundamentos ni pruebas, también serán contradenunciadas ante la Justicia.

El político colorado, Zacarías Irun, había denunciado ya a Prieto por coacción, coacción grave, denuncia falsa e inducción a un subordinado a la comisión a un hecho punible, porque supuestamente en la comuna los directores y jefes estaban presionando a funcionarios actuales y antiguos para acusarlo de hechos de corrupción.

El senador, del movimiento Honor Colorado, denunció que estaban preparando una serie de denuncias en su contra, basados en testimonios falsos o testimonios arrancados por la fuerza o bajo amenazas de despidos a los funcionarios.

Denuncia contra Zacarías-McLeod

El intendente Prieto había denunciado por exacción al senador Zacarías Irún, a quien calificó de intendente de facto, en una denuncia que también alcanzó a su esposa, Sandra Mcleod de Zacarías, y a un ex funcionario.

Conforme a la denuncia, se había cobrado en forma irregular un canon de G. 100.000 a cada contribuyente que solicitó la prescripción de impuestos inmobiliarios.

De esa manera, se habría cobrado, supuestamente de forma ilegal, más de G. 2.000 millones a los aportantes. En ese sentido, habían denunciado también el cobro de tasas para los bomberos, que no fueron entregadas a la institución.

Los representantes del Ministerio Público no tomaron hasta el momento ninguna determinación con relación a ambas denuncias planteadas, tanto por Prieto como por Zacarías Irún.

Sandra McLeod fue destituida como intendenta de Ciudad del Este, en Alto Paraná, tras una intervención que culminó en el mes de febrero pasado y que arrojó como resultado varias irregularidades durante su gestión.

Como consecuencia, se designó a un intendente interino y se convocó a elecciones municipales, de las cuales salió victorioso Miguel Prieto, quien se impuso a los candidatos de la Asociación Nacional Republicana y el Partido Liberal Radical Auténtico.