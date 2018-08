Javier Díaz Verón, preso 3582 de Tacumbú

Javier Díaz Verón, ex fiscal general del Estado, ingresó cerca de las 17.00 de este viernes a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú , constituyéndose en el recluso 3582. La medida firmada por el juez Julián López se da ante el peligro de fuga y para evitar la obstrucción en el proceso investigativo, según explicó el magistrado.

Díaz Verón fue imputado la semana pasada por el Ministerio Público, en una decisión histórica, ya que este era hasta hace unos meses la máxima autoridad de esta institución.

Hasta este viernes, el ex fiscal general del Estado estaba con paradero desconocido. En la fecha se presentó ante el Ministerio Público. La imputación la sostiene la fiscala Carmen Gubetich.

El director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Víctor Servián, informó que el ex fiscal general del Estado será recibido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a pesar del cierre temporal. Indicó que se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias.

La Penitenciaría Nacional e Tacumbú tiene actualmente 3581 reclusos, por lo que hace unos días fue cerrada la admisión. Javier Díaz Verón, será el preso 3582.

“Vamos a recibirle en el penal de Tacumbú con estrictas medidas de seguridad. Pasará al sector de Admisión y luego será llevado al sitio más adecuado para su seguridad. Protocolarmente, puede quedar durante un mes ahí, pero veremos un sitio donde podamos velar por su seguridad”, señaló Servián.

El director Víctor Servián explicó a la 970 AM que el ex fiscal general del Estado compartirá la celda con otros reclusos de la admisión y que se establecerá un anillo de seguridad. Informó que buscarán un sitio adecuado y seguro para él, donde puede ser instalado “lo antes posible”.

El juez Julián López decretó este viernes la prisión preventiva del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, imputado por enriquecimiento ilícito.

López se allanó al pedido de la Fiscalía y confirmó la prisión preventiva para el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, durante su audiencia de imposición de medidas.

El ex fiscal general del Estado enfrenta un proceso junto con su esposa, María Selva Morínigo, quien está imputada por lavado de dinero y fue recluida en el Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor, situación que la defensa apeló con la intención de que le concedan la prisión domiciliaria, por lo que esa acción debe resolverse.

Para la Fiscalía, la pareja no pudo justificar con documentos el ingreso de G. 3.764.317.044; además, detectó que el ex titular del Ministerio Público tuvo un ingreso de G. 1.147.058.591 que no provendría de fuentes legítimas.

Las investigaciones contra Díaz Verón y su esposa iniciaron entre finales del 2017 y principios del 2018. No se descarta que también incluyan a sus hijos, Alejandro y Yerutí Díaz Morínigo.