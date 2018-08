Javier Díaz Verón: "No entiendo por qué tanto ensañamiento"

El ex fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón , fue abordado poco antes de su traslado a Tacumbú, donde pasará la noche como medida preventiva por el caso de enriquecimiento ilícito en el que es investigado.

“Cualquier ser humano puede pasar por esto y hoy me toca a mí, y bueno, la vida debe continuar”, se consoló el ex titular del Ministerio Público.

Díaz Verón dijo ser inocente y que no comprende la saña con la que fue tratado desde que comenzó el proceso.

“Yo me declaré inocente, hoy, ante la Fiscalía, tenemos los documentos para demostrar. Lo que no entiendo es por qué tanto ensañamiento”, mencionó muy sentido quien fuera la máxima autoridad fiscal desde noviembre del 2011 –durante el Gobierno de Fernando Lugo– hasta marzo del 2018, cuando fue electa en el cargo la fiscala Sandra Quiñónez, bajo la presidencia de Horacio Cartes.

“No sé si es una vendetta, pero de alguien viene la orden”, apuntó justo antes de anunciar que apelará la medida de prisión que le fue impuesta por el juez Julián López.

Igualmente, sostuvo que será sometido al proceso “como cualquier ciudadano”, por lo que desconoce la ubicación que ocupará en Tacumbú.

“Hay que tener fuerza, están de por medio la familia, los amigos y, en primer lugar, nos consideramos inocentes, eso es lo más importante”, señaló finalmente antes de cerrar la puerta de la patrullera que lo trasladó a la penitenciaría.

Francisco Javier Díaz Verón ingresó este viernes cerca de las 17.00 a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú por disposición del juez Julián López, tras ser imputado por enriquecimiento ilícito, por lo que guardará prisión preventiva.

Hasta este viernes, el ex fiscal general del Estado estaba con paradero desconocido y se presentó ante el Ministerio Público esta mañana. La imputación la sostiene la fiscala Carmen Gubetich.

La esposa de Díaz Verón, María Selva Morínigo, también está imputada pero por el delito de lavado de dinero y fue recluida en el Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor, situación que la defensa apeló con la intención de que le concedan la prisión domiciliaria, aún pendiente.

Para la Fiscalía, la pareja no pudo justificar con documentos el ingreso de G. 3.764.317.044; además, detectó que el ex titular del Ministerio Público tuvo un ingreso de G. 1.147.058.591 que no provendría de fuentes legítimas.

Las investigaciones contra Díaz Verón y su esposa iniciaron entre finales del 2017 y principios del 2018. No se descarta que también incluyan a sus hijos, Alejandro y Yerutí Díaz Morínigo.