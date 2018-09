Javier Díaz Verón cumple un mes en la cárcel

El ex fiscal general del Estado está imputado por enriquecimiento ilícito.

El 24 de agosto pasado, el juez Julián López decretó la prisión preventiva del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón , quien se convirtió en el recluso 3.582 de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La medida se dio ante el peligro de fuga y para evitar la obstrucción de la investigación.

Dos semanas después, su defensa pidió su traslado a la prisión militar de Viñas Cué. La jueza Griselda Caballero dio lugar a la solicitud el 5 de septiembre.

Javier Díaz Verón es el primer recluso civil dentro de la cárcel militar de Viñas Cué. En el lugar tiene una celda solo para él, donde puede practicar deportes, además, tiene acceso a una biblioteca, puede ver televisión y recibe asistencia médica y psicológica.

A esto se le suma que puede recibir visitas conyugales de su esposa María Selva Morínigo, quien está con prisión domiciliaria luego de ser imputada por lavado de dinero.

El ex fiscal general del Estado enfrenta un proceso junto con su esposa, María Selva Morínigo, quien está imputada por lavado de dinero y fue recluida en el Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor, en principio, y luego beneficiada con prisión domiciliaria.

Según el Ministerio Público, la pareja no pudo justificar con documentos el ingreso de G. 3.764.317.044. En el caso del ex titular del Ministerio Público, tuvo un ingreso de G. 1.147.058.591 que no provendría de fuentes legítimas.

Las investigaciones contra Díaz Verón y su esposa iniciaron entre finales del 2017 y principios del 2018. No se descarta que también incluyan a sus hijos, Alejandro y Yeruti Díaz Morínigo.

Desde que Díaz Verón entrara a prisión, otros altos funcionarios del Estado también cayeron en manos de la Justicia, como el caso del diputado Ulises Quintana, procesado por varios hechos punibles y recluido también en Viñas Cué, o el ex senador Óscar González Daher, también imputado por enriquecimiento ilícito y quien se presentó este lunes a la Justicia.