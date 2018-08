“Nosotros dijimos que íbamos a evaluar una serie de cosas, como mi constitución como abogado defensor ante la fiscala Estefanía González, con una escribana, para constatar la existencia de la carpeta fiscal. Esta es la única diligencia exigida por la defensa”, dijo el abogado Mario Elizeche a la 1080 AM.

Mencionó que no están dadas las condiciones para que Díaz Verón se presente. “Nosotros tenemos información que ayer (jueves) se hizo una suerte de rastrillaje, salieron de cacería y no puedo recomendar a mi cliente que se exponga y lo crucifiquen. No es la forma, no estamos ante una persona que pueda representar un peligro para la sociedad”, argumentó la defensa.

Consultado sobre por qué Díaz Verón evita someterse al proceso, el abogado aseguró que este enfrentará la situación cuando cuenten con todos los documentos componentes de la carpeta fiscal.

El ex fiscal general está imputado por enriquecimiento ilícito y cuenta con una orden de captura. Junto a su esposa, María Selva Morínigo, no pudieron justificar ingresos que superan los G. 3.763 millones en conjunto.

De acuerdo con el informe presentado por la fiscala, el monto que Díaz Verón no pudo justificar de manera particular es de G. 1.147 millones, por lo que fue imputado por enriquecimiento ilícito.

En un principio, con relación al informe presentado, el abogado sostuvo que las cifras no coinciden con el informe pericial con el que cuenta la defensa. Según expresó, se manipuló el tratamiento del informe pericial y se incorporaron pruebas a espaldas de la defensa.

Este jueves el abogado volvió a ratificar que el informe cuenta con datos falsos, por lo que necesita saber qué paso con la diligencia llevada a cabo.

“Si esa prueba no está en la carpeta, yo no puedo ser irresponsable y presentarle a mi cliente para el gusto de la opinión pública. Yo no voy a permitir ensañamiento de una persona que es inocente”, aseguró.

El representante legal del ex fiscal manifestó que su cliente no se presentará, por el momento, pero que, una vez aclarada la información, enfrentarán la situación.

Finalmente, sostuvo que la investigación contra su defendido responde a una represalia del cartismo, especialmente de la actual titular de la Fiscalía, Sandra Quiñónez; quien en un momento determinado “parece que empezó a perder respaldo político y empezó a usar la cabeza de Díaz Verón como medio de negociación”, insistió.