Itaipú se desentiende de recolección de basura de áreas habitacionales

Había un convenio entre el ente binacional y la comuna local para la realización del servicio que no fue renovado, quedando este servicio literalmente colgado, sin ninguna explicación oficial hasta el momento. “Nos dejaron tirados a nuestra suerte”, dijo el abogado Miguel Prieto Vallejos, intendente municipal de la capital departamental.

Explicó que tuvieron que absorber el convenio con la Binacional. “Son 55 funcionarios, limpiadores, que Itaipú pagaba, pero como no renovó el convenio esos funcionarios fueron contratados por la Municipalidad, porque no le podemos dejar en la calle a estas pobres limpiadoras. La recolección, el alquiler de máquinas, camiones para recoger rastrojos, eran pagados por la binacional”.

El jefe comunal aseguró que están haciendo todo los posible para regularizar el servicio. “Las áreas habitacionales históricamente eran limpiadas por la Itaipú Binacional, hoy ya no lo hace y nosotros estamos haciendo lo humanamente posible, porque no tenemos todos los vehículos y la infraestructura que teníamos con este convenio”.

RENOVACIÓN. Prieto afirmó que “sueña” con que el convenio vuelva a reactivarse. Recordó que las casas de componen el complejo habitacional de la binacional no pagan impuesto inmobiliario. “Al final de cuentas es una carga para el municipio. Pero yo soy un convencido de que toda esa gente quiere pagar su impuesto, pero no les transfiere, no se mueve el tema de la titulación, quien no sueña con tener su título de propiedad. Estamos hablando de miles de casas y de miles de millones en impuesto inmobiliario”.

Refirió que la mayoría de los ocupantes de las áreas se acostumbran a sacar su basura en el paseo central para ser recogidos. Aseguró que personalmente se lleva muy bien con el actual director de la Itaipú, Ernst Bergen. “Sé que es una excelente persona, operativa, seguramente esta sobrecargado, pero hoy no tenemos ese apoyo, ese respaldo. Se venció el contrato en diciembre y a partir de enero, por primera vez en la historia, el municipio se encarga de limpiar las áreas”.

En otro momento, Prieto asegura que no entiende cual es inconveniente debido a que es obvio que no es por falta de recursos y que desconfía que fue hecho a propósito para que el gobierno sea mal visto. “La Itaipú tiene demasiado dinero, seguramente en un día producen lo que la Municipalidad produce en 2 años. Estoy seguro que es un hecho que se genere de manera adrede para que este gobierno sea mal visto y de por ahí, si llega un gobierno colorado en noviembre, van a volver a renovar el convenio, va a volver a alquilar las máquinas, volver a contratar a estas personas, va a volver a pagar la recolección de basura, es ese el apoyo que tenemos del Gobierno Central”, lamentó.

Ahora la gente empieza a sentir la consecuencia, porque alguien tiene que pagar por el servicio. “Eso es lo que se empieza a sentir y seguramente para que digan que este Miguel es un desastre”.