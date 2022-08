El director jurídico de Itaipú sostuvo no se les debe nada a los ex trabajadores de la hidroeléctrica.

El director jurídico de Itaipú, Juan Rafael Caballero González, dijo a radio Monumental 1080 AM que la binacional "no le debe nada" a los ex trabajadores tercerizados de la hidroeléctrica y aseguró que siempre cobraron igual que los obreros del lado brasileño.