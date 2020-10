Itaipú: Hacia la revisión del Anexo C (I)

Todo lo relacionado con la Itaipú Binacional (IB) no solo aparenta complejo y por momentos hasta inescrutable, sino que realmente lo es. No obstante, no llega al extremo de no poderlo comprender. Después de casi medio siglo de la firma del Tratado entre Paraguay y Brasil, si nos hemos tomado el esfuerzo de realizar análisis y estudios propios, es tiempo suficiente para haber entendido de qué se trata la binacionalidad, la interdisciplinariedad y lo multifacético en la mayor central hidroeléctrica del mundo, con la más alta productividad en producción de energía limpia y renovable.