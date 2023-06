Itaipú continúa con concurso para cargos pese a presión del cartismo

La piedra en el zapato entre el gobierno saliente y entrante es el concurso de la Entidad para cubrir 220 vacancias. El equipo del presidente electo sospecha de un plan de direccionamiento, mientras que la administración de Mario Abdo Benítez defiende legalidad del proceso.

Cáceres ratificó que existe un respeto total al proceso que vienen realizando y existe una total autonomía entre ambas partes dentro del procedimiento para seguir adelante.

“Estamos en contacto y muy al tanto (con el lado brasileño). Nos apoyamos mutuamente porque ellos también ingresan por concurso. Respetamos lo que hacen ellos (Brasil) si está todo bien. Y ellos de la misma manera si todo está dentro de las reglas”, explicó el director paraguayo de Itaipú. Agregó que hay un contacto permanente y el viernes pasado estuvo conversando con sus colegas de Brasil.

Cáceres salió así al paso de las versiones que indicaban que el presidente Lula Da Silva habría solicitado a su par paraguayo que suspenda el concurso ante la falta de claridad. “No hay absolutamente nada y no tendría porque haber (un eventual pedido para frenar el proceso)”, aseveró.

transparencia. Lea Giménez, ex ministra de Hacienda y cabeza del equipo de transición por el gobierno de Peña, se encargó de objetar el proceso que viene llevando la Entidad. Señaló que el concurso se tiene que realizar de manera transparente con igualdad de condiciones para todos los concursantes.

“No debería estar direccionado y hay denuncias en cuanto a ese proceso. Debería frenarse totalmente porque levanta sospechas”, arremetió la ex ministra de Hacienda.

Lea dijo que estos meses de transición ya no es espacio para tomar decisiones, principalmente ante cuestionamientos. “Si es que no hay nada fraguado, si es que realmente no hay nada direccionado, entonces, ¿cuál es el problema de parar ese proceso, de ir a hacerlo más adelante? No se ve la urgencia de esto”, sostuvo.

El director paraguayo de Itaipú había sentado postura afirmando que no se puede prohibir la participación de nadie, en alusión a quienes ya estarían contratados en la entidad y buscan ser empleados permanentes

El año pasado se jubilaron 70 empleados, y este año pasarán a retiro otros 100 trabajadores, por lo que necesita cubrir esos puestos. Desde la Entidad, las autoridades actuales recalcaron que el concurso sigue las mismas normas que se respetan desde el año 2014 y recordó que mediante convocatorias previas ingresaron 590 empleados.

reunión. Mientras sigue este tire y afloje entre el gobierno saliente y entrante, hasta el momento no se concretó la reunión oficial de los integrantes del Equipo de Transición, que servirá como escenario para ir aclarando las dudas y cuestionamientos en torno al proceso de concurso en la Binacional y las licitaciones que están en puerta.

Abdo firmó días el decreto que formaliza la instalación del equipo. La primera reunión se tiene que realizar en el Palacio y las siguientes en los ministerios y secretarías.