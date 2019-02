Itaipú: Conflicto puede hacer que aumente tarifa de la luz

“Nosotros buscamos tener la tarifa más baja posible. Brasil considera que la potencia firme que contratamos está por debajo de lo que la ANDE debería contratar, pero esa es una opinión de ellos. No nos estamos poniendo de acuerdo y tenemos que ver en qué ambiente resolver estas diferencias. Nadie nos puede imponer nuestros niveles de contratación. Si nosotros aumentamos en demasía, nuestro nivel de contratación de potencia firme, puede encarecer el costo final de la tarifa de la ANDE y eso no nos conviene. Vamos a defender que no haya aumento para el usuario final, no estamos en condiciones de ceder eso”, precisó el ingeniero.

La ANDE ya planificó adquirir un 5% más de energía de Itaipú en este 2019, pero hasta el momento no se firmó el contrato. La indefinición sobre la modalidad de compra es la que está trabando la rúbrica de los documentos y hasta pone en cierto riesgo los planes de la compañía.

Según informaciones extraoficiales, los brasileños están deseando aumentar su compra de energía adicional a la garantizada, a fin de bajar sus costos. Actualmente, con una mezcla de fórmulas (energía garantizada más energía adicional), la ANDE compra el producto de Itaipú por alrededor de USD 30 el megavatio hora (MWh), pero este valor crecerá significativamente si los brasileños ganan la pulseada.

INTERVENCIÓN. Cáceres explicó que ya se pidió la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), puesto que es el nexo para llegar al Poder Ejecutivo, según establece la carta orgánica de la ANDE. El objetivo es que el presidente Mario Abdo Benítez cuente con la información precisa, no solo para buscar una solución al conflicto actual, sino con miras a las reuniones que pueda mantener con su par brasileño Jair Bolsonaro en el marco de la renegociación del Anexo C (bases financieras) del Tratado de Itaipú, marcada para el 2023.

Al respecto, consultado sobre si ya existiría un pedido oficial de Brasil para reducir la tarifa de Itaipú dentro de cuatro años (una vez que se salde la deuda con Eletrobras), el funcionario indicó que no se tiene conocimiento de esa propuesta.