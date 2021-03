IRP: Media sanción exonera tasas por rentas hasta G. 50 millones

No obstante, el proyecto original de la bancada de Patria Querida no tuvo acompañamiento, el cual contemplaba exonerar a 0% la tasa de interés al fraccionamiento debido a la crisis económica.

En mayoría la Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto de exoneración de las tasas al fraccionamiento del IRP, pero limitado a los contribuyentes cuyas rentas netas no superen los G. 50.000.000 en el ejercicio fiscal 2020.

Lo anterior fue a pedido del senador Amado Florentín, quien durante el desarrollo de la sesión defendió el hecho de que quienes generaron rentas superiores sí tienen capacidad de pago para el pago de interés por mora en el impuesto.

Durante la plenaria, el senador Florentín señaló que es adecuada la exoneración total del interés pero para los que ganan menos, y en esta escala consideró que no debería regir la tasa para los que tengan renta de hasta 50.000.000 de guaraníes. Agregó que los grandes contribuyentes con exorbitantes ganancias no podrían oponerse al pago de interés, dada la capacidad de pago.

“Está bien exonerar a los que ganan menos, pero no a los grandes contribuyentes, porque hay muchos a los que les ha ido muy bien en la economía”, señaló.

inoportuno. En cambio, el senador Stephan Rasmussen, proyectista de la exoneración total de intereses que genere el fraccionamiento del IRP, consideró que en este momento no es oportuno aplicar las multas.

“Hay muchos contribuyentes del IRP que no tienen flujo, no pudieron deducir todos los gastos o perdieron el trabajo y van a financieras o prestamistas informales. Aquí no hay exoneración de impuestos sino financiar a tasa 0 para no cobrar interés al contribuyente. Es contradictorio que Hacienda cobre interés en tiempos de pandemia”, refirió.

Además, señaló que como bancada se ratificaban en la versión inicial del proyecto que buscaba la exoneración total.

Finalmente, la mayoría se volcó por la modificación del documento y este pasó a la Cámara de Diputados, con el fin de que este claustro lo considere.

Cabe referir que el Fisco días atrás fue criticado por contribuyentes del IRP y el sector financiero, dado que fijó la tasa de interés a morosos del IRP en el 1,4% mensual; pero luego lo bajó a 1,1%.