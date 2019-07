Irán y EEUU miden fuerzas en el golfo Pérsico por un dron

El desmentido iraní llegó horas después de que el presidente Donald Trump, anunciara que un proyectil disparado desde el buque de asalto USS Boxer derribó un dron iraní y acusara a Teherán de acciones hostiles contra la navegación en aguas internacionales. Este incidente no es el primero, ni probablemente será el último, entre Irán y EEUU en el golfo Pérsico, donde la tensión escaló en los últimos meses elevando los temores a una confrontación armada.

Sobre el avión no tripulado, el viceministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo que Irán no perdió uno de esos aparatos ni en el estrecho de Ormuz ni en ningún otro lugar. “¡Me preocupa que el USS 'Boxer' haya derribado sus propios aviones no tripulados por error!”, comentó.

Pese a todo, Trump insistió en que la Armada estadounidense derribó un dron iraní en Ormuz y advirtió de que, si los líderes de ese país hacen algo imprudente, pagarán un precio que nunca nadie pagó. EEUU teme el creciente uso de aviones no tripulados por Irán y sus aliados en Oriente Medio, así como la influencia de la potencia chií, pero Teherán defiende que se trata de su región y no la de Washington, que, cuenta con un gran despliegue militar en la zona.

Por otro lado, la captura de un petrolero británico y la breve detención de un segundo por parte de Irán en el estrecho de Ormuz, 2 semanas después de que el Reino Unido retuviera a uno iraní, exacerbó la inestabilidad en una zona estratégica para el crudo mundial. Tras amenazar en repetidas ocasiones al Reino Unido con una respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que capturó al petrolero Stena Impero, aunque justificó que se debió a su no observancia de las leyes y reglamentos marítimos.