IPS otorga tratamientos en algunos casos de infertilidad

El seguro social no otorga esa cobertura en casos complejos como la fertilización in vitro y otros mecanismos complejos de reproducción asistida, explicó el doctor Vicente Bataglia, jefe del departamento de Ginecología y Obstetricia. “Hay problemas, por ejemplo de solución más simple, menos costosas que permiten que puedan tener bebés, parejas que no pueden concebir. Pero existen parejas con trastornos más complejos y tienen que ir a procedimientos especializados como la fertilización in vitro”.

Médicos del IPS se capacitaron en procedimientos de fertilidad de baja complejidad, es decir; todo lo que un ginecólogo puede hacer en consultorio con ayuda de laboratorios con componentes básicos antes de pasar a un tratamiento de alta complejidad que implican otros costos.

Los procedimientos menos complejos son los que dan cobertura actualmente el seguro social. Los problemas de baja complejidad por ejemplo son en casos de mujeres que tienen trastornos con la ovulación, tumoraciones benignas en el útero, cuello o cavidad o las infecciones, que tienen un tratamiento menos costoso. Las mujeres pueden consultar en ginecología para tratar los problemas de infertilidad, y los hombres con el urólogo.

“Casi la mitad de las veces el problema es el factor masculino. Por eso todo el proceso empieza con el análisis del hombre, que es más simple. Si él está bien se analiza después a la mujer”, acotó el doctor .

CAPACITACIÓN. “Es un entrenamiento de los ginecólogos en formación, es un área muy importante que tiene que ser cubierta en la formación”.

El doctor Washington Santos, ginecoobstetra de nacionalidad uruguaya capacitó a los profesionales. Las parejas que no pueden concebir, cuando no encuentran soluciones en el sector público o seguro social, acuden al sector privado que tiene costos muy elevados. “Existen casos de parejas que vendieron sus bienes personales para seguir tratamientos costosos, el objetivo es no llegar a eso”, señaló el doctor Santos.