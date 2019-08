IPS: Nuevo consejero priorizará sistema integrado de la salud

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, acompañado de Bataglia, informó sobre los delineamientos de las políticas sanitarias del Gobierno.

“Es una persona con amplia trayectoria en el IPS, académico. Muy conocedor de la institución. Estamos seguros de que será un representante que llevará adelante esto con mucha capacidad”, expresó el ministro sobre el nuevo consejero.

Bataglia indicó que están trabajando en un sistema integrado de atención de la salud. “Me pidieron que ayude en los delineamientos para que eso pueda llegar a ser realidad en un corto plazo”, apuntó. Dijo que no aún en un sentido macro, porque no es posible en corto plazo. La idea es trabajar en las unidades más pequeñas y alejadas de los centros importantes donde hay necesidades, pero faltan recursos. Consideró que el IPS es una institución grande y sensible a las necesidades de la gente.

Bataglia es doctor en Medicina y Cirugía, ginecobstetra. Ocupó el cargo de director del Departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Central. Tiene 23 años de antigüedad en IPS. También se desempeñó en el Hospital de Clínicas y el sector privado.

ANULACIÓN. Por otra parte, el consorcio Codas Thompson - Moreno - Iribas presentó ayer un recurso de reconsideración ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para anular la adjudicación del IPS para tercerizar el servicio de diagnóstico por imágenes, que sostienen es irregular.

Refieren que la firma preadjudicada, Profesional Tecnológica (Meprotec), no cumple con los requisitos exigidos.