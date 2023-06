IPS: Indignan internaciones en pasillos y que pululen residentes en Urgencias 

“Acá es buena la atención (médica)”

“Venimos de Caaguazú. Allá no había ni insumos ni especialistas. Acá es buena la atención, no me quejo, hasta ahora no compré nada. Lo que debería mejorar es que está todo lleno, en los pasillos, todo lleno. Seguramente no tienen lugar y estaban en los pasillos”. Gregoria Ortega, familiar.