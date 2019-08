IPS:: Gubetich dice que pondrá bajo lupa licitaciones

En la mira. El presidente Andrés Gubetich pidió de 24 a 48 horas para revisar las adjudicaciones.

Tras el bochorno y la presión, después de ocho días, asumió ayer el abogado Andrés Manuel Gubetich Mojoli como nuevo presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) en medio de denuncias sobre licitaciones direccionadas, escasez de medicamentos y la saturación de los servicios. Finalmente, ayer se dio a conocer el decreto presidencial Nº 2388, con fecha del 27 de agosto sobre la designación.

El pasado lunes 26 de agosto, las nuevas autoridades pretendieron ocupar el cargo, pero no se les permitió debido a que no se comunicó al IPS sobre los cambios y no había decreto. Tres nuevos miembros titulares y un miembro suplente del Consejo de Administración también asumieron ayer. Una mujer, Ludia Silvera, fue designada como consejera del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Dejó el cargo Julio Velázquez.

Además, el presidente del Sindicato de Enfermería del IPS (Senips), Gustavo Arias, asumió como consejero de los trabajadores en reemplazo de Juan Torales, quien fue abucheado durante el acto. Marciano Suárez ocupa el cargo como miembro suplente de los trabajadores, reemplazando a Miguel Zayas. El doctor Vicente Bataglia es el nuevo consejero del Ministerio de Salud Pública (MSP) y sustituye al abogado Edsel González.

Un plazo de 24 a 48 horas pidió el nuevo presidente del IPS, Andrés Gubetich, al ser consultado sobre las denuncias de las licitaciones y las polémicas adjudicaciones para el Hospital Ingavi, para dar correctas informaciones sobre los temas. “Estamos esperando los resultados de las protestas. A las resultas de eso tomaremos una decisión y no prejuzgar anticipadamente algo sobre lo que no tengo conocimiento. Se tomarán las medidas pertinentes y si hay que corregir, vamos a corregir”.

Gubetich leyó un discurso que –dijo– preparó su hermano. “Me comprometo a trabajar de manera responsable en todas las áreas que requieran una pronta toma de decisiones en beneficio de las necesidades impostergables de todos los aportantes”. Prometió dignificar y humanizar la atención a los asegurados.

Con relación a la designación de la política María Mami Roa como titular interina del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) defendió su decisión. “No tiene título universitario, quizás esa es su falta, pero tiene una capacidad de trabajo sorprendente”. Con relación al permiso de 30 días, enfatizó que firmó la nota porque “cuando sale una resolución del Directorio, el que firma es el presidente, por eso firmé yo, pero el que resolvió fue el Directorio”.

El titular saliente, Armando Rodríguez, fue aplaudido durante su discurso de despedida. Trabajó cinco años en IPS.

NUEVO SERVICIO

El abogado Andrés Gubetich inaugurará hoy, a las 7.00, el Centro de Atención Ambulatoria, que aglutina los consultorios de la anterior Policlínica. Esta será la primera obra que habilitará oficialmente el nuevo titular. Sin embargo, en el nuevo edificio ya se atiende a los asegurados desde el pasado lunes 26 de agosto.

Aprueban usar parte del dinero de seguridad en medicamentos

A iniciativa del diputado liberal Édgar Acosta, el pleno de la Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley que modifica el presupuesto del Instituto de Previsión Social (IPS), destinando 23.000 millones de guaraníes de los recursos empleados a servicios de seguridad para la compra de medicamentos oncológicos. Ahora pasa al Senado para su aprobación.

El documento sostiene que se define la reprogramación para darle un mejor y efectivo uso a dichos recursos, y que redunde en beneficio de sus asegurados. “Habiendo necesidades acuciantes en materia de provisión de medicamentos a los asegurados”, dice el proyecto. Acosta hizo mención a la queja de muchos pacientes oncológicos, cuyos medicamentos fueron cambiados por los denominados biosimilares, que son más baratos, pero que incluso sicológicamente tienen efectos contraproducentes en los enfermos.

Mencionó que con su colega, el colorado Hugo Ramírez vieron que no era necesario el gran despilfarro que se daba en el tema de la seguridad privada, que no era más que un negociado, y destinar parte del rubro a la compra de medicamentos y que no se les cambie por los biosimilares.

Explicó que IPS en su momento explicó que no era posible dicha reprogramación planteada y que por ello en el proyecto se cuidaron todos los aspectos, estableciendo excepciones en el documento.

Perfil

Nombre: Andrés Manuel Gubetich Mojoli.

Profesión: Con título de abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA en el 2000. Especializado en Derecho Civil y Comercial.

Experiencia: Asumió varios cargos en la función pública, antes de ser titular de Conatel desde agosto del 2018. Es funcionario nombrado de la Entidad Binacional Yacyretá con una antigüedad de 16 años.

Arribó resonador de la discordia

equipo de resonancia magnética de 3 teslas ya arribó el pasado lunes al país y fue adquirido por el consorcio Medicina Profesional Tecnológica (Meprotec), que fue adjudicado para ofrecer el servicio tercerizado de diagnóstico por imágenes para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS).

La tenencia de este equipo durante la licitación fue un punto muy criticado. El Consorcio Iribas-Codas alega que la empresa Meprotec no cumplió con los requisitos del pliego de bases y condiciones al no disponer del resonador durante el proceso licitatorio.

Sin embargo, Gerardo Brunstein, representante de la firma ganadora, alega que el documento dice textualmente que “deberá proveer e instalar”, no que ya tenía que disponer del equipo.

Meprotec presentó en una declaración jurada que estaba en proceso de compra. Los plazos del contrato ya corren y el consorcio adjudicado avanza en poner las condiciones para el servicio tercerizado de imágenes.

RECHAZO. Juan Torales, ex consejero, fue abucheadoal anunciarse al nuevo representante de trabajadores.

Otras adjudicaciones en la mira tras denuncias

Sigue la tormenta. Además de la pulseada por la tercerización del servicio de diagnósticos por imágenes para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) ahora sale otro caso de denuncia por supuestas irregularidades en la adjudicación de la licitación Nº 19/18 Proyecto y Construcción e Interconexión de la Subestación Ingavi en 66 Kv.

La empresa, adjudicada el pasado 14 de agosto, fue Engineering y las protestas presentadas alegan que no cumplen con los requisitos del pliego de bases y condiciones con relación a la experiencia, según documentos de la Comisión Evaluadora del IPS, que se presentó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Según la web de Contrataciones el proceso se encuentra adjudicado pero impugnado. El monto del contrato es G. 46.267.741.029.

Un total de 10 empresas pugnaron por la obra, que debe construirse para garantizar el suministro de energía eléctrica para Ingavi.

El nuevo titular del IPS, Andrés Gubetich, señaló que aguardarán los informes correspondientes que remita la Dirección de Contrataciones Públicas sobre las protestas y denuncias de los procesos licitatorios. Posteriormente, tomarán las medidas pero su objetivo es garantizar las obras y servicios, aseguró.

Mientras, corre el pedido de reconsideración presentado por el Consorcio Iribas-Codas sobre la adjudicación del servicio de imágenes para Ingavi que está a cargo del consorcio Medicina Profesional Tecnológica (Meprotec) prosiguen las denuncias sobre el tema. Los diputados Katya González y Sebastián Villarejo solicitaron informes sobre el proceso.

El pedido es supuestamente por la vinculación con Felipe Villarejo Velilla que es radiólogo del Consorcio Codas Thompson, empresa que presentó protestas en Contrataciones.

7.700.000 dólares es el monto por el que IPS adjudicó recientemente la licitación para la obra de la subestación.

80 millones de dólares es lo que costará la tercerización del servicio de imágenes para el nuevo Hospital Ingavi.

10 años es el tiempo del contrato del servicio tercerizado de diagnóstico por imágenes para Ingavi de IPS.

Ediles acusan a Ferreiro de malversar G. 508.000 millones

La intervención de la Municipalidad de Asunción y la destitución del intendente Mario Ferreiro, al que acusan de malversar G. 508.728.074.252 del dinero de los contribuyentes, fue solicitada ayer por los concejales José Alvarenga y Rosanna Rolón.

La solicitud que presentarán a través de una minuta será tratada en la sesión de la fecha de la Junta Municipal y los ediles proponentes adelantaron que pedirán una votación nominal para que la ciudadanía sepa quiénes se oponen a que haya transparencia en el ámbito comunal en el manejo del dinero público.

Aclaran que la malversación se da por violar varios artículos constitucionales y la Ley Orgánica Municipal sobre la no transferencia a Hacienda del 15% del impuesto inmobiliario a municipios de menores recursos por G. 79.228.008.346. También el 25% de lo ingresado por juegos de azar no transferido por G. 25.659.665.475; diferencia no depositada del Fondo Especial de Pavimento por G. 55.237.163.710, todos del 2016 al 2018.

Mencionan además un monto utilizado fuera de lo establecido en el artículo 179 de la Ley Orgánica Municipal por G. 348.603.236.721 en obras como el Paseo Quinta Avenida, Paseo de las Luces, caso Ivesur, Parxin y otros.

Rolón indicó que la Ley 317/94 que reglamenta la intervención a gobiernos departamentales y municipales, en su artículo 2 incisos a y b, habla de esta posibilidad por mal desempeño o graves indicios de delitos en el ejercicio de sus cargos.

Alvarenga apuntó que en caso de no prosperar este pedido hará una denuncia sobre el porcentaje que recibieron integrantes del gabinete de Ferreiro, incluso sus sobrinos, en cada una de las licitaciones realizadas de parte de empresas de alto renombre.

La directora de Comunicaciones de la Intendencia, Lisa Paredes, dijo que aguardará que los ediles denunciantes presenten pruebas y documentaciones sobre las acusaciones formuladas para brindar una respuesta.