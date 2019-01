IPS: Denuncian que no se regulariza la provisión de insumos

Los asegurados denuncian que desde el año pasado persiste la escasez de insumos en las redes de los servicios del Instituto de Previsión Social (IPS). Los familiares compran desde agujas hasta sondas. No se quejan del costo, pero sí de que el seguro social no tenga “lo básico” para atender a los enfermos.

“Ahora sí me quejo de IPS. No puede ser que no tengan sonda nasogástrica y sonda vesical, no es mucho lo que voy a gastar pero es una vergüenza que no cuenten hasta con eso y que mensualmente estemos pagando”, se quejó Samarie Ferreira, en las redes sociales.

Esta historia se repite desde el año pasado y afecta especialmente a pacientes internados, sobre todo a los que están en el área de cardiología y clínica médica, que deben comprar “casi todo”, según las denuncias.

Agujas de distintos tamaños, hilo, jeringa, sondas, volutrol; que sirve para administrar medicamentos de soluciones intravenosas, y otros forman parte de la larga lista que los asegurados del IPS denuncian que están en falta en la farmacia.

Las personas muestran las recetas en las redes sociales que expiden los médicos para denunciar que el seguro social está atravesando por un desabastecimiento.

PROVISIÓN. Las autoridades de la previsional prometen que se regularizará la provisión de los insumos.

El gerente de Abastecimiento y Logística, Marcelo Bordón, explicó a ÚH que el proveedor entrega hoy el volutrol en el Parque Sanitario. Posteriormente, el insumo se distribuirá en los servicios del IPS.

“Las agujas son varias medidas, pero las que no teníamos ya se está reguralizando”, dijo con relación a otros productos farmacéuticos básicos.

En cambio, la doctora Ruth Zayas, gerente de Salud, explicó que todas las órdenes de la licitación LPN 122/17 de Adquisición de Insumos Generales para el IPS ya fueron emitidas y deben ser entregadas.

“Algunos pueden tener retrasos, por problemas de importación de la firma adjudicada”.

En ese sentido, señaló que actualmente cuentan con sonda nasogástrica, sonda vesical, agujas, pero que el “volutrol” ingresa hoy al Parque Sanitario del IPS.