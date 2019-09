IPS culpa a empresa contratista por desplome de cielorraso del Hospital

“Lo que pasa es que las empresas contratistas se apuran por querer terminar y no verifican. El trabajo se tiene que terminar bien para que no suceda esto”, mencionó en contacto con Monumental 1080 AM.

Al ser consultado si con una fiscalización por parte del IPS no se hubiera detectado esta falencia, Masi respondió que solo los encargados de la obra pueden saber eso.

Mencionó que un 90% de la estructura estaba bien asegurada y fue solo un sector que no fue sujetado correctamente y se desprendió.

“Famoso paraguaiportepe lo perro (al estilo paraguayo la gente) por querer terminar llegan a un punto y dejan ahí”, subrayó.

La refacción del cielorraso del Hospital Central del IPS se hizo hace cuatro meses, dado que tenía problemas de humedad.

"Lo que se publicó es más sensacionalismo de lo que verdaderamente pasó. La foto que se publica hoy es que se cayó todo y no fue así, fue una parte y nuestra propia gente fue y desarmó todo", puntualizó.

Tras lo sucedido se realizará un peritaje para dilucidar todas las dudas sobre las causas de este desprendimiento.

"Hace cuatro años que estamos con mantenimiento en el IPS y esa reparación tiene cuatro meses. Se debe decir la verdad, se desprendió porque no hicieron bien", dijo una vez más.

Remarcó que este tipo de hechos "pasa comúnmente cuando se le otorga un trabajo a una empresa tercerizada".

La misma empresa se hará cargo de rehacer la obra. No obstante, Masi señaló que los mismos no serán sancionados porque "no hubo ningún accidente" ni heridos.

Niega que el desprendimiento sea a causa del viento

En otro momento de la entrevista, el director de infraestructura del IPS desmintió que este hecho haya sido a causa del viento fuerte, así como había explicado la arquitecta encargada de la empresa del servicio de mantenimiento, Mónica Benítez.

"Eso que dijeron fue un disparate", puntualizó.

El edificio con nueve plantas y dos subsuelos fue inaugurado el 20 de noviembre de 1969, hace ya 50 años y es el principal punto de atención a asegurados en toda la red del Instituto de Previsión Social dentro del territorio paraguayo.