IPS abre sumario tras difundirse foto de funcionaria con arma de fuego

Tras la divulgación de la imagen, el IPS emitió un comunicado, informando que la mujer fue plenamente identificada.

Sin embargo, su nombre no se dio a conocer. Desde Previsión Social aseguraron que la misma no es guardia de seguridad, por lo tanto no puede tener un arma de fuego.

Por esto, se iniciaron sumarios administrativos a los funcionarios involucrados, a la mujer que tenía el arma de fuego y a quienes sabían sobre la situación pero hicieron caso omiso.

También se tomarán medidas con la empresa encargada de brindar seguridad en los controles, ya que permitieron el ingreso de una persona con un arma al hospital.