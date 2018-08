Varios invitados no pueden ingresar a sus lugares designados para observar el traspaso de mando.

Sin embargo, algunos seguidores de Mario Abdo Benítez con invitación en mano se quejan, no solo porque no los dejaron acercarse con sus vehículos sino por no poder ingresar al área asignada para observar la ceremonia de asunción.

Víctor Bernal es uno de los indignados. “Hay al menos 800 lugares o 1.000 que no están siendo ocupados porque boicotean el acto. Sin embargo, acá estamos todos los dirigentes detrás de la valla y no nos dejan pasar”, dijo sobre las sillas vacías que dejan los cartistas.

Tanto los legisladores de Honor Colorado como los dirigentes del movimiento anunciaron que no participarán del acto en rechazo a las expresiones del futuro ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien dijo que se tenía previsto para este miércoles que manifestantes rentados por el cartismo intenten “desdibujar el acto”.

Mientras tanto, los colorados de Añetete siguen insistiendo para ocupar esas sillas vacías, como el caso de Ramona Benítez, quien llegó a las 6.00 desde Limpio. Ella pertenece a la franja etaria de la tercera edad y, con invitación en mano, se queja de los guardias que no la dejan entrar al sector de invitados.

En la misma situación están varios seguidores de Marito, incluso funcionarios públicos.

Entre el público de invitados especiales figuran los ex presidentes Juan Carlos Wasmosy, Luis Ángel González Macchi y Nicanor Duarte Frutos.

También figuran varios presidentes, entre ellos de la región como Michel Temer, de Brasil, Mauricio Macri, de Argentina, y Evo Morales, de Bolivia.