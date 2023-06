Investigó y negoció con supuesto ladrón para recuperar su moto

Según detalló el afectado, decidió contactar con comercios y viviendas que cuentas con cámaras de circuito cerrado, de modo a dar con los responsables del hecho.

En su búsqueda, y guiado por las imágenes, este se encontró con unos adictos, quienes le dieron datos sobres el supuesto delincuente, a cambio de G. 10.000. Con la información, el afectado pudo dar con el nombre de la persona que circulaba por la zona a bordo del biciclo.

Según el relato del joven, logró identificar a un hombre con el alias de gordo, como la persona que tenía su moto. Posteriormente, realizó averiguaciones y logró llegar hasta la zona de Capiatá, en la que este residía y preguntó por él, simulando portar algún tipo de arma.

“Estaba motivado por la rabia, impotencia, ante la injusticia, hace unos días nomás le mataron a un joven de mi misma edad en Villa Elisa por una moto, ciudad donde voy todo el tiempo junto a mis padres y estoy cansado, la verdad”, lamentó el ciudadano en conversación con NPY.

https://twitter.com/npyoficial/status/1664248733217742851 Le robaron la moto y gastó G. 120.000 para recuperarla



Pagó G. 10.000 a "chespis" por información al respecto.



Llegó hasta un bajo donde encontró su moto pero tuvo que dar G. 110.000 para que se la devuelvan.



Lamentó tener que haber hecho él mismo el trabajo de la… pic.twitter.com/FXfg43NSWy — NPY Oficial (@npyoficial) June 1, 2023

El joven dijo que una vez que preguntó por el tal gordo, vio que una persona de gran contextura física se acercaba a él con su motocicleta, pero esta ya fue pintada de color negro.

“Muy fui hacia el fondo y después veo que un gordo traía mi moto. Le dije que soy el dueño de la moto y me pidieron que les pague por qué a ellos les alquilaron la moto. Les di G. 110.000. Dejo a cargo de la Policía el tema”, señaló.

El hombre contó que, tras recuperar su moto, fue hasta la Comisaría para avisar que logró recuperarla y los agentes incluso le bromearon por la situación.

“No confío en la seguridad. Me fui a rebuscarme por qué me cansé. Sé que me arriesgué. Tenía muchas ganas de garrotearle al tipo”, explicó.