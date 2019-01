Investigarán a 5 policías por supuestas torturas a un joven

“No me resistí e igual me pegaron entre cinco. Ellos mismos me bajaron de mi vehículo. Llamaron a otra patrullera y bajaron tres. Sin consideración, me pegaban”, dijo el joven en su denuncia ante los medios de prensa.

Gavilán presentaba golpes en el ojo y marcas en el cuello, entre otros rastros.

El comisario Ramírez, en comunicación con NPy, admitió que las marcas quedaron luego del forcejeo que se produjo entre los agentes y el denunciante.

La versión policial afirma que Juan estaba bajo los efectos del alcohol y en actitud sospechosa y por eso le pidieron identificarse, pedido al que el joven se habría negado.

Lo llevaron a la Fiscalía para la prueba del alcotest, a pesar de que en el momento de la detención no estaba conduciendo su vehículo, que estaba estacionado.