Inversiones inteligentes

Los dos primeros años del mandato del presidente Joe Biden han sido excepcionales en términos legislativos. Consiguió que el Congreso apruebe tres leyes que perdurarán en el tiempo, (1) de infraestructura, (2) de protección del medio ambiente y (3) producción de semiconductores. A esta última se deben agregar las restricciones de China a los semiconductores o microchips, también se sumaron estímulos económicos para paliar el efecto de la pandemia y el costo de la guerra de Ucrania.

Las tres reformas legales mencionadas equivalen a una reorganización de políticas y estímulos que no se veían desde hace varias décadas, posiblemente desde los 80’s. Durante los próximos años, numerosas empresas se beneficiarán de subsidios gubernamentales y exenciones fiscales. Comentaremos el impacto de estas leyes de estímulo en las próximas ediciones de esta columna, y su impacto en las inversiones financieras.

Pero de momento, solo quiero dejarte dos ideas sobre inversiones.

La primera es la siguiente, y lo sabes: Estamos viviendo en todo el mundo alta inflación y posible recesión en 2023 o 24. En Paraguay también. Luego de 14 años de estímulos económicos que no producían inflación (2008-2022), la situación ha cambiado. Entonces, cuando inviertes, tu objetivo número uno siempre es tratar de ganarle a la inflación. Dinero en el banco que no recibe intereses, pierde valor. Los precios de muchas cosas que compramos subieron. El dólar también.

¿Cómo proteges tu ahorro de la inflación? Prepárate para la volatilidad de los activos financieros, es decir, para un subir y bajar de precios de acciones, bonos, y el dólar. Si eres joven, no lo has experimentado en tu vida y si eres menos joven posiblemente te olvidaste. Ten un plan de ahorros y sigue un curso de acción definido. Divide tus activos en corto, medio y largo plazo (lo sé, no me lo digas, a veces la vida no nos permite) pero trata de privarte de algo y ahorrar.

Hay cosas prácticas y sencillas que puedes hacer. Por ejemplo, una defensa tradicional contra la inflación son los inmuebles. Ahorrar para comprar un pequeño terreno o una casa puede ser un mecanismo de protección del ahorro a largo plazo. También considera fondos de inversión en inmuebles, y para el corto plazo, bonos de renta fija del Gobierno o de empresas sólidas, o fondos de inversiones en renta fija, que distribuyen sus resultados.

Solo tú tienes la respuesta a tus necesidades. Haz las cuentas bien antes de decidir y asesórate! Hay mucha información en las páginas de la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de Asunción. ¡Continuaremos en la próxima columna!