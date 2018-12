“Conforme al estado financiero presentado ayer (martes) en el corte administrativo, tenemos un pasivo (deuda) al 30 de noviembre del 2018 de G 47.989 millones (correspondientes a tres ejercicios)”, afirmó la interventora en contacto con Monumental 1080 AM.

Detalló que, de ese monto total, G 11.700 millones corresponden al ejercicio 2018 y la deuda de los dos periodos anteriores suma G 36.240 millones. Para gastos corrientes, es decir, pago de salarios y aguinaldos, solo se cuenta con G 1.540 millones hasta el corte del 6 de diciembre del 2018.

Por lo tanto, no alcanza para el pago de salarios, ya que para cubrir solo el mes de noviembre se necesitan G 4.500 millones y en total, hasta diciembre, faltan G 9.300 millones.

La intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, actualmente suspendida en sus funciones, negó que existan faltantes en caja. Sin embargo, la interventora respondió que estos datos fueron obtenidos del informe presentado por el director financiero de la Municipalidad y de las certificaciones de las cuentas de los bancos con los que opera la Comuna.

“Ellos quisieron instalar que la Municipalidad se quedó con G 4.000 millones en caja; sin embargo, se cuidaron muy bien de no discriminar cómo se compone ese monto. Resulta que hay muchos fondos que no se pueden tocar para gastos corrientes, como Fonacide. Entonces, discriminando los montos que no se pueden tocar, quedan G 1.500 millones. Si toco esos fondos para salarios voy a cometer malversación”, sentenció.

No obstante, Llanes dijo que hará todo lo posible para cumplir con los funcionarios, ya que están manejando varias alternativas como inyectar fondos a través de cobro de impuestos. “No nos quedamos de brazos cruzados”, expresó.

Buscan planilleros

La interventora comentó que se está realizando un censo que culminará el viernes, para actualizar los datos de los funcionarios y, hasta el momento, se presentaron 583. “Muchos de ellos no tienen ni idea en qué dependencia están, cuánto es su salario, desde cuándo comenzó su contrato, y entonces uno ya tiene una idea preliminar de que hay gente que está de manera irregular”, indicó.

El proceso de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este está a cargo de María Carolina Llanes, designada por el Poder Ejecutivo luego de que la Cámara de Diputados haya aprobado que la institución sea intervenida por supuestas irregularidades.