Interpelación al presidente del IPS será el primer punto

Honor Colorado presentó un proyecto de declaración exigiendo la destitución del titular del IPS y todo el consejo. En tanto, el diputado liberal Eusebio Alvarenga presentó el proyecto de interpelación, al cual se allanó el cartismo.

La mayoría apoya la interpelación, mientras que la líder de la bancada de Fuerza Republicana, Jazmín Narváez, anunció que su sector no apoyará ni la destitución, ni la interpelación.

Para el cartismo, lo que pasó con el paciente es solo la gota que colmó el vaso y que existen serios problemas con denuncias de adjudicaciones irregulares e innumerables hechos de corrupción.

Roberto González y Éver Noguera, del oficialismo, defendieron a Bataglia. González dijo que la interna colorada no puede llevar a interpelar al titular del IPS. “Dejemos que las instituciones hagan las investigaciones y que los médicos asuman su responsabilidad”, expresó y agregó que no se puede condenar a Bataglia si no se conoce a los responsables.

No quiso hablar. La senadora colorada Lilian Samaniego rechazó responder las consultas de la prensa sobre la situación del IPS.

“Cuando me hacen esta pregunta que esta periodista me está haciendo ahora, es no querer conocer la realidad; pregúntenle a los responsables, yo quiero hablar del trabajo que estoy haciendo y que lo hice y estoy dando informe de mis reuniones y con quiénes me he reunido”, expresó la legisladora.

El Consejo de Administración del IPS ordenó una auditoría médica en la previsional.