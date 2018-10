Internet de las cosas, ¿solución para problemas urbanos en Paraguay?

Cuando el semáforo dio rojo, tomó su celular y, de forma remota, encendió el acondicionador de aire para que, al llegar, encuentre todo fresco; puso a funcionar la cafetera para tener café listo y prendió el horno con la tarta que había dejado preparada antes de salir, de modo que esté a punto para la cena.

No es un cuento ni una escena de película. Se trata de Internet de las Cosas o Internet of Things (iOT), un concepto tecnológico que, si bien es acuñado y desarrollado hace ya algunos años, en muchos países, como Paraguay, recién comienza a popularizarse.

El director ejecutivo de Olam -una empresa que trabaja en soluciones tecnológicas- Ariel Deligdisch, define a iOT como la interconexión a internet de objetos habituales, a nivel digital, cuya importancia radica en el monitoreo y posibilidad de control a distancia de los equipos.

Esta interconexión permite recabar datos para dar respuestas proactivas y prever eventos no deseados, y así estar listos antes de que sucedan. Por ejemplo, que la heladera avisara a través de una alarma en el celular que los tomates se están acabando, o que un automóvil alertara sobre el deterioro de un repuesto importante que deba ser verificado, entre otras soluciones cotidianas.

Pero internet de las cosas no es solo aplicado al hogar. De hecho, su campo principal son las industrias o empresas.

Cómo se usa iOT en Paraguay

“En Paraguay, todo está por hacerse”, es una frase apuntada siempre por emprendedores e innovadores en cualquier área. Lo cierto es que el ambiente es propicio para los negocios y el desarrollo tecnológico, según coinciden los expertos.

La aplicación de iOT, en específico, no es muy común aún, pero existen proyectos que hacen que cada vez se vuelva más real el concepto en el país.

Un ejemplo claro es la plataforma de transporte TOPA, una aplicación móvil y web que fue desarrollada en Paraguay y que proporciona en tiempo real información sobre la localización de buses, paradas y el estado del tránsito.

Algunas paradas ubicadas sobre la Avenida España, por citar, cuentan con paneles inteligentes que avisan en cuánto tiempo llegará la siguiente unidad. La información transmitida a través de sensores puede ser monitoreada de forma constante, según explica Deligdisch.

Otro proyecto referente a internet de las cosas que se está trabajando en el país, detalla el CEO de Olam, es sobre la aplicación de sensores a vehículos para una compañía de seguros, con el objetivo de hacer un ranking de los conductores y poder determinar la prima de acuerdo con el modo en que el cliente conduce, basado, entre otras cosas, en cuántas veces se hace una frenada brusca o cuántos kilómetros recorre el conductor, ya que no es lo mismo aquel que viaja todos los días a su trabajo dentro de una misma ciudad, que aquella persona que viaja varias veces por semana a Encarnación.

“A medida que el negocio vaya requiriendo, la tecnología va a ser parte del crecimiento”, reflexiona.

A nivel cotidiano, colocar un sensor que alerte sobre la necesidad de mantenimiento o deterioro de alguna parte del vehículo podría prevenir muchos problemas para el conductor.

“O que el propio taller o la marca te pueda decir qué es recomendable, que por información que llega de un sensor, se tiene que cambiar la batería antes de que se descomponga, o un amortiguador, entre otras cosas”, ejemplifica.

Y por el camino de la popularidad recorre Muv, un servicio de transporte de pasajeros que funciona a través de una aplicación, por medio de la cual se solicitan los viajes. La plataforma es paraguaya y opera igual que Uber.

Muv se sirve de iOT con la interconexión de cada vehículo y la posibilidad que tiene el viajero de monitorear todo el trayecto.

Otra interesante aplicación de iOT es la Telemedicina, que se inició en el país en 2013, y consiste en la consulta, el diagnóstico y monitoreo del paciente a distancia, un programa efectivo, sobre todo, para zonas muy alejadas de la capital.

¿Paraguay cuenta con mano de obra calificada?

El área tecnológica está siendo sumamente explotada y, si bien se cuenta con muchos profesionales, según Deligdisch, a medida que se avanza se requerirá de más valor humano.

“Por el ambiente y el clima de negocios que tenemos hoy en día, Paraguay es un lugar de oportunidades espectacular y necesitamos cada vez más gente preparada para poder absorber toda la necesidad que hay en el mercado”, estima.

Ciudades inteligentes, concepto necesario en Paraguay

Una ciudad conectada a la nube podría solucionar muchos problemas urbanos, y existen ejemplos de éxito en varias partes del mundo. ¿De qué trata? La smart city es aquella ciudad orientada, a través de la tecnología, a lograr sostenibilidad en todos los aspectos como infraestructura, servicios, sanidad, optimización de energía, seguridad, transporte, entre otros, todo apuntado al bienestar ciudadano, pero sobre la premisa del equilibrio con la preservación del entorno.

“En Paraguay, hay edificios inteligentes que oscurecen los vidrios cuando hay mucho sol, que se cierran solas sus cortinas, que el aire baja cuando no hay mucha gente, porque tiene sensores que detectan la cantidad de personas que hay y, de acuerdo con eso, va regulando la temperatura”, comenta Deligdisch.

Mediante internet de las cosas, una ciudad puede convertirse en inteligente. Asunción podría solucionar muchos problemas cotidianos si se aplicara la tecnología de forma eficiente.

Por ejemplo, contar con un centro de monitoreo de semáforos para saber cuáles presentan alguna falla, incluso, antes de que suceda, lo que podría evitar muchos problemas de tránsito, frecuentes en la capital.

“O cámaras que controlen, que puedan tomar decisiones inteligentes, de hacer zoom, de prender y apagar luces y que eso pueda estar monitoreado, porque hoy en día hay fotocélulas que prenden y apagan las luces automáticamente pero no hay un lugar centralizado que diga: 'Ah, mirá, la luz de tal avenida no se está prendiendo, vamos a ir a reparar, o el semáforo tal no funciona’”, puntualiza Ariel Deligdisch.

Internet de las cosas

Pero el inconveniente que se encuentra más arriba de las prioridades es, sin duda, el deficiente sistema de distribución de energía eléctrica. Si bien la causa es la falta de inversión y de mantenimiento de los equipos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con la ayuda de sensores que envíen información a un centro de monitoreo, se podría conocer qué transformador está sobrecargado y, de ese modo, evitar una explosión, como ocurre con frecuencia.

“O el simple hecho de que vos puedas regular la temperatura de la casa, que te ayude a ahorrar energía, que las luces se apaguen solas o que se apaguen de forma remota”, añadió por su parte David Aponte, director de LogIn.

El uso de iOT en el hogar

La aplicación de internet de las cosas en los hogares es sumamente amplia. Puede incorporarse a todos los electrodomésticos, como heladeras, televisores, termostatos, horno y hasta cámaras de seguridad que pueden controlarse desde el celular.

También se puede prever que el gas se acabe justo en medio de la preparación de la comida, mediante un sensor que indique la medida del contenido de la garrafa.

“Hay mucha gente que sale a la mañana temprano de su casa a su trabajo y vuelve a la noche, y con esto va a poder ejecutar los programas del lavarropa o del secarropa, por ejemplo, en forma remota”, apunta.

Controlar el nivel de consumo de energía eléctrica también es posible mediante la tecnología. “Hay paneles de medición de energía, inclusive. Una tablet por la pared te dice cuánto estás consumiendo en kilowatts. Entonces podés reducir el brillo de focos y el aire para que baje el consumo”, señala.

Los electrodomésticos con iOT más populares con los Smart TV y las heladeras inteligentes.

“Esta puede decirte la cantidad de alimentos que tenés dentro de cierto compartimento, puede ser de frutas o de verduras, y enviarte una alerta, entonces, después de un día largo de trabajo, antes de llegar a tu casa, sabés qué necesitás y no tenés que volver a salir”, indica.

¿La privacidad está garantizada?

Pero no todo es mágico cuando se trata de las soluciones tecnológicas y iOT no está ajeno a los riesgos, pese a la gran comodidad que puede brindar.

Para que no exista robo de información, es necesario que todo esté encriptado.

“Lo que más está en riesgo es la privacidad. Estamos hablando de un objeto que está en nuestra casa, que está monitoreando la seguridad de la casa o saber qué estamos comiendo, dónde vivimos. La ciberseguridad se tiene que pensar como primer approach para prevenir hackeos y demás”, recomienda Aponte.

iOT podría prescindir del trabajo humano

Internet de las cosas se trata de la obtención de datos; como tecnología no puede tomar decisiones, como sí sucede con la inteligencia artificial. Pero esta recopilación de información que antes se realizaba de forma manual, hoy, puede darse mediante máquinas.

“Se habla de una no interacción humana, es decir, los dispositivos no necesitan de un humano. Los dispositivos hablan entre sí o hablan con un servidor que está en la nube”, agrega Aponte.

Por tanto, podría suprimir con el tiempo algunos empleos, pero, a su vez, generar otros nuevos.

“Cada vez que hay una revolución tecnológica o industrial hay oportunidades y hay problemas o desafíos que enfrentar. Así como van a haber trabajos que van a desaparecer porque se van a automatizar, va a haber una cantidad de trabajos nuevos que se van a implementar que hoy en día ni siquiera sabemos; de hecho, los trabajos más solicitados mejor remunerados hoy, hace cinco años no había”, manifiesta.

Sin duda, internet de las cosas es el presente y futuro de la vida diaria y de las industrias. Su inminente aplicación requerirá, por tanto, de mayor capacitación y será un desafío para las empresas el aprovechamiento de su potencial.