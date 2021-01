Intermedia 2020 El fuerte golpe económico

La Primera División pudo sortear con un protocolo estricto, pero la Intermedia sufrió un fuerte golpe económico. Casi en la mayoría de los casos, los futbolistas de esta división no reciben buenos dividendos por sus contratos y ni hablar de los salarios. Por ello, muchos tuvieron que reinventarse para sobrevivir, más allá de que los órganos, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), dieron un apoyo económico.

La APF desembolsó a la Intermedia el aporte extraordinario gestionado ante la Conmebol, a través de los fondos del programa Evolución, que ascendió a 1.680 millones de guaraníes.

Por su parte, la FAP asistió con 500 millones de guaraníes; 1.200.000 guaraníes a cada jugador y dio un poco de oxígeno a los jugadores de la categoría. En cuanto al sistema de distribución fue de G. 480 millones entre los 16 equipos, entre 400 futbolistas y los 20 millones de guaraníes restantes, para utilizarlos en caso de algunas emergencias.

SERGIO ROJAS. El capitán y referente de Ameliano accedió a una entrevista con ÚH y confesó que vivió momentos de angustia desde el inicio de la pandemia, ya que dependía del 100% de sus ingresos mediante el fútbol para mantener a su familia (esposa e hijos).

“Fue muy duro, muchas veces, no tenía fuerzas para nada. Al comienzo me costaba adaptarme a eso, después ya se volvió algo cotidiano”, indicó Rojas que se inició vendiendo huevos sobre la calle Julio Correa y Primer Presidente.

“No puedo ser mal agradecido, gracias a todo lo malo por la pandemia me redescubrí. No podemos vivir solamente de fútbol, es la lección que me dejó”, expresó.

Comentó que la venta cayó y tuvo que buscar otra manera de generar ingresos: “Hace tres meses comencé con el lavado de vehículos a domicilio. Con la venta de huevos trabajaba hasta el mediodía y luego agendaba los lavados. Gracias a Dios, tengo una clientela formada. Tuve que entrar en otro negocio, porque había días que no se vendía nada”.

DEJAR EL FÚTBOL. Consultado sobre su forma física, para no perder ritmo, manifestó: “Me pasó por la cabeza dejar definitivamente el fútbol. Pero saqué fuerzas y volví a entrenar diariamente”. Cada mañana iniciaba su rutina entrenando y posteriormente iba a su puesto de ventas.

EN LA ESPERA. “Estoy atento al llamado del club para volver. Este año va a ser competitivo en lo personal será un año de mucho desafío, el campeón va directo a Sudamericana”, expuso optimista.

AYUDA. “Al comienzo como todos los demás clubes, nos dieron alguito de dinero. También recibimos la ayuda de la APF y del gremio de FAP”, confirmó Rojas.