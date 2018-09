Pedro Fernández, en contacto con radio Monumental 1080 AM, manifestó que es absurdo que Fleitas se resguarde en una falta de conocimiento informático, ya que su cliente también puede alegar la misma tesis.

“El hecho de que el texto tenga errores ortográficos o que ella no tenga los mensajes en su celular, no quiere decir que no provengan de ella”, puntualizó.

Fernández ratificó que su cliente, efectivamente, mantuvo contacto con la contadora, pero negó que haya existido el pedido de una alta suma de dinero.

Consultado acerca de las razones que pudo tener la mujer para "perjudicar" al parlamentario, apuntó a que se trataría de "intereses políticos o económicos oscuros".

Así también, detalló que la copia autenticada del acta notarial fue entregada al Ministerio Público tiempo atrás, pero que la defensa trabajó silenciosamente en la causa.

Sin embargo, el diputado liberal consideró prudente sacarlo a la luz, en vista de la fuerte presión que ejerce la ciudadanía que busca su pérdida de investidura.

“Nosotros pusimos, tiempo atrás, la copia autenticada ante el Ministerio Público, solamente que venimos trabajando de forma silenciosa. Es difícil estar de lado de los políticos. La sociedad opina sin tener el tenor de los contenidos del acta y los conocimientos técnicos necesarios”, argumentó.

Investigado

Carlos Portillo fue imputado por la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal, por un audio filtrado en el que prometía interceder ante la Justicia a favor de una contadora procesada, a cambio de USD. 3.000.