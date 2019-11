Intensa igualdad

Nacional y Luqueño igualaron (1-1) ayer en la Visera, en un juego candente e intenso que tuvo a tres expulsados, uno en el dueño de casa y dos en la visita.

El equipo del Chito Ayala se mostró un poco más ambicioso e intenso que el local en la primera mitad. Explotó la velocidad de sus hombres por las bandas y en especial por el carril izquierdo, por donde inquietó en varias oportunidades el pórtico tricolor. No obstante, no tuvo mucha claridad en la zona de definición y por ello no pudo romper el marcador.