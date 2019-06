Intendente de San Antonio admite que se ofuscó y culpa a Efraín Alegre

En un video se puede observar cuando una mujer se le acerca para pedirle que detenga a sus funcionarios que llegaron al lugar a incidentar, pero el político liberal se ofusca y termina lanzando el objeto.

Mendoza dijo este lunes, en conversación con NoticiasPy, que en realidad quiso lanzar la guampa al esposo de la mujer, a quien lo calificó como un “prepotente”.

“Lastimosamente, no se ve quién recibió, pero me hubiese gustado que fuera él (el esposo), era el que más me incidentaba, y después lo hizo un grupo de mujeres. Escuchar que te digan ladrón realmente duele, cuando uno no es, pero les puedo asegurar que nunca falté al respecto a una mujer, la guampa no estaba dirigida a la misma, sino al marido”, señaló.

Pero, en contacto con radio Monumental 1080 AM, alegó que le tiraron agua, que eso le molestó, y por ello reaccionó. Se disculpó públicamente.

El domingo se realizó una audiencia pública convocada por siete concejales opositores de San Antonio, que informaron a los pobladores sobre las supuestas irregularidades encontradas en la gestión de Mendoza. Posteriormente, se desencadenaron los incidentes con una turba dirigida por el propio intendente.

Raúl Mendoza San Antonio.mp4 Aparentemente, Raúl Mendoza lideró la turba que irrumpió en la audiencia pública. Video: Gentileza.

Incidente abre otro episodio en la interna del PLRA

El político liberal aseguró que reaccionó porque fue agredido por un grupo de funcionarios de la Comuna, que al principio no lo dejaron participar de la audiencia. Atribuyó la responsabilidad al presidente de su partido, Efraín Alegre.

“Esta es una lucha por el poder del PLRA. El otro sector tiene su candidato, y el grupo de ese candidato es el que arreó a la gente para esta convocatoria. Yo también quiero responsabilizarle a Efraín Alegre, porque él es el que está incitando todo por su candidato que, prácticamente, hoy es un colorado más, porque está más del lado de la oposición”, expuso.

El principal cuestionamiento que le hacen los pobladores a Raúl Mendoza es sobre las obras de un centro cultural, en el que, según el jefe del Municipio, fueron invertidos G. 4.000 millones.

“El polideportivo tiene su sistema de prevención de incendios, tanque subterráneo, un salón para el restaurante, oficinas, dos escenarios, generador, tiene muchas cosas, es una obra majestuosa”, dijo y agregó que pedirá a la Contraloría General de la República que se hagan las auditorías de su administración, de los años 2017 y 2018.