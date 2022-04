Intendente Prieto dijo que expulsará a la Patrulla Caminera por coimas

Dijo que ya avisó al MOPC que la oficina de la Patrulla Caminera en Ciudad del Este está dentro de un predio en el kilómetro 4. Mencionó que esta semana recibió al diputado Jorge Brítez, quien le expresó su preocupación por el lamentable estado en que se encuentra la ruta internacional desde el kilómetro 4 hasta el acceso a la zona primaria del Puente de la Amistad. “Yo le dije al diputado Brítez y ahora lo hago público, nosotros vamos a arreglar la ruta internacional que el MOPC debería haber reparado, pero cuando hagamos eso, vamos a expulsar a la Caminera de Ciudad del Este. La Caminera está en un espacio público municipal y la vamos a recuperar. Vamos a expulsar a la Caminera de Ciudad del Este porque solo están para coimear”.

“Yo creo que la Patrulla Caminera tiene que dejar de existir. Tenemos que echar a todos esos policías a nivel país y usar ese dinero para invertir en salud y educación”, agregó el jefe comunal. Insistió que la Comuna va a recuperar el predio que hoy ocupa la Patrulla Caminera y luego ver el aspecto legal para expulsarlos de la ciudad, como ya ocurriera en años anteriores.

“Estamos contratando a 20 nuevos PMT (Policía Municipal de Tránsito). Esos nuevos agentes serán utilizados, para controlar otra vez a la Caminera. Vos te das cuenta, ellos solo se colocan para molestar y coimear al conductor”.

“Realmente estamos podridos de la Caminera en Ciudad del Este y el MOPC que es el ente que tiene que estar controlando a la Caminera, ni siquiera se preocupa en arreglar la ruta internacional para que el intendente otra vez quede mal parado”, lamentó Prieto.

Dijo que la Comuna en conjunto con la Policía Nacional se encargará de realizar los controles de alcotest. “A la Patrulla Caminera no le interesa el alcotest, le interesa sacar plata. No está funcionando igual, a parte no le interesa que este ebrio, le interesa quitarte dinero es lo que les interesa a ellos”.

Prieto dijo que la Comuna va a reparar la ruta PY02. Mencionó que el diputado Brítez le expresó su preocupación por el pésimo estado de mantenimiento en el que se encuentra la ruta.

“Me habló de su preocupación por el pésimo estado de la ruta internacional desde el kilómetro 4 hasta el Puente de la Amistad, realmente es vergonzoso. Nosotros vamos a comprar equipos para poder reutilizar ese mismo asfalto, pero esas máquinas vamos a tener en 6 meses y recién allí vamos a tener la fuerza para poder solucionar, esa vías de trenes como dijo el diputado que se ve en la ruta”.