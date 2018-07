Intendente de Maracaná fue denunciado por presuntas irregularidades

Martínez afirmó que a un año de la creación del municipio de Maracaná, en el Departamento de Canindeyú, la institución a cargo de Alfredo Gayoso ya recibió más de G. 4.000 millones, monto que la comunidad nunca recibió cuando formaba parte del municipio, según manifestó el concejal.

“Siempre dice la gente en estos casos, estos quieren poner palo a la rueda, pero los que realmente ponen palo a la rueda al desarrollo de la comunidad son las propias autoridades municipales, quienes no administran como corresponde los recursos municipales” , refirió a su vez Galeano.

Dijo que en la denuncia están detallados los supuestos delitos cometidos en los diferentes orígenes de financiamiento, de los fondos propios, de los royalties, del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), del resarcimiento por la pérdida de los siete Saltos del Guairá y de los fondos de juegos de azar.

Además, cuestionan la doble función que ejerce actualmente Alfredo Gayoso, al estar al frente de la Intendencia y de la supervisión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) al mismo tiempo.

“Doble trabajo y doble remuneración que está totalmente prohibido por la Constitución Nacional. Ni siquiera la Justicia Electoral le tenía que haber juramentado, pero todo se hace impunemente. Él, supuestamente, a la mañana es intendente y a la tarde y de noche es supervisor”, reclamó el concejal.

“Los fondos propios y los provenientes de juegos de azar se utilizaron como si fuera una plata encontrada en la calle, unos G. 333 millones que corresponden al año 2017 no tienen órdenes de pago, no tienen facturas, no tienen contratos, no tienen beneficiarios”, acusó.

El edil explicó que la mayoría de las obras en varias escuelas fueron realizadas con recursos del Fonacide. Son tres aulas y un baño sexado, que hasta ahora están inconclusas, pero que ya fueron pagados en su totalidad.

“El baño de oro que consideramos de G. 48 millones, un tres por tres con ladrillo hueco, está totalmente sobrefacturado, mal hecho y hasta ahora no se puede inaugurar porque las aguas suben todo por la pared, por el piso, no hay terminaciones. Además, el pozo ciego con ladrillo hueco no tiene la medida reglamentaria como está en el presupuesto, al igual que las aulas, que están totalmente mal hechas”, agregó.

En cuanto a los fondos de royalties, Martínez precisó que se utilizaron sin tener en cuenta el presupuesto, ya que en él estaba la compra de maquinarias, pero no se adquirió ninguna.

Sin embargo, supuestamente, se gastó la totalidad en la reparación de caminos a través de la compra de combustibles, según un informe que presentó el jefe comunal en la Contraloría.

“Cómo va a reparar caminos si no tiene maquinarias”, se preguntó Martínez.

En el escrito presentado ante la Fiscalía y cuya investigación quedará a cargo del fiscal Jorge Romero, figuran varias otras presuntas irregularidades en la Comuna de Maracaná.

En tanto, el intendente Alfredo Gayoso, consultado sobre el caso, dijo que primeramente se interiorizará de la denuncia para dar su versión.